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陳喬恩現機場「素顏被圍堵」！　鬆口吐真心話：通常不會有好臉色

記者潘慧中／綜合報導

陳喬恩如果沒有行程的話，私下大多以素顏現身機場，她坦言若這時候被認出來，通常都不會有好臉色，但15日再度於機場被圍堵時，一看到是陪伴她10多年的粉絲，她還是忍不住心軟了。

▲▼陳喬恩現機場「素顏被圍堵」！（圖／CFP）

▲▼陳喬恩現機場「素顏被圍堵」！（圖／CFP）

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▲▼陳喬恩現機場「素顏被圍堵」！（圖／CFP）

▲陳喬恩現身機場時，通常都是頂著素顏。（圖／CFP）

陳喬恩15日晚間在微博透露，剛剛在機場被圍堵了，遇到這種狀況時，她通常會臭臉以對，「畢竟素顏臉油，心中想著還好我沒穿拖鞋來趕飛機～。」但一看到是如家人般的鐵粉時，內心還是覺得很溫暖。

▲▼陳喬恩現機場「素顏被圍堵」！（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

▲陳喬恩謝謝鐵粉的支持。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

親自發文謝謝這群粉絲，陳喬恩知道他們只是想來見自己一面，「只好冒著擔心我臉臭的危機來堵我了。」粉絲的心意她全都收到了，「回家請小心，愛你們。」最後附上一個愛心符號，讓人窺見她寵愛粉絲的一面。

陳喬恩微博全文：

剛剛在機場被圍堵了，依照慣例通常在機場遇到我都不會有什麼好臉色 畢竟素顏臉油心中想著還好我沒穿拖鞋來趕飛機～但是看到家人們心中還是很溫暖的[心]陪伴我10多年的喬恩小窩，謝謝你們喔，明白你們只是想來見我一面，只好冒著擔心我臉臭的危機來堵我了[允悲]心意姊姊都收到了，回家請小心，愛你們

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