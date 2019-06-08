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到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷工作態度敬業，讓她在演藝圈闖蕩多年仍保有難以撼動的地位，但她並非一開始就一帆風順，曾經上綜藝節目到場才知道遊戲真正的內容，硬著頭皮上場玩，回家後崩潰大哭。

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲▼曾莞婷當時到場才知道遊戲真正的內容。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

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▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

曾莞婷最近在《女人28》透露，以前有些節目很流行玩整人、噁心的遊戲，她有次到了現場，才知道要玩的遊戲叫「穿針引線」，乍聽之下很正常，但其實要戴上一個裝滿麵包蟲的蛙鏡，穿針引線的時候，麵包蟲就在眼睛前面爬啊爬啊爬…。

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲▼曾莞婷被要求戴上裝滿麵包蟲的蛙鏡。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

主持人Selina好奇問：「那個蟲會碰到妳的眼睛嗎？」曾莞婷點點頭：「對，直接在那個蛙鏡裡面，接觸到妳的眼球。」她當下只能硬著頭皮玩遊戲，「結束後回家大哭。」

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲曾莞婷忍到回家才大哭。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

對此，Selina有感地說：「我也有過，我們出道那個時期也是還很流行（這種遊戲），都是玉琳哥他們那些啦！沈玉琳我說的就是你！」她透露S.H.E曾上過一個坐電椅的單元，原以為那是節目效果、不會真的放電，怎料成員們最後被電到回家痛哭，「所以不是只有妳，我們也有過。」

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲▼Selina也遇到類似情況，當時一樣回到家才大哭。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲約從20：41分開始。（影／取自YouTube／女人28）

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曾莞婷, Selina, 沈玉琳

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