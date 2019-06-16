蔡依林「單穿中空泳裝」身型全露！　近拍腳趾…網警告：羅志祥要封鎖了

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林（Jolin）儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴，她近日把握空檔外出散心，換上中空泳裝High喊：「Summer～～～～」，展現少女般地好身材，沒想到近拍腳趾頭時，意外引來部分網友笑說：「我覺得羅志祥看到這張會先封鎖！」

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



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照片中，可以看到蔡依林紮起高高的丸子頭，展現性感的肩頸線條，墨鏡搭配淺色荷葉邊泳衣的造型，渾身散發度假氣息，纖細腰線和緊實的手臂線條令女粉絲好羨慕，在一片桃紅花海的映襯下，更加突顯她的白皙肌膚。

▲蔡依林單穿中空泳裝。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



鏡頭拉近拍腳趾頭，不難發現蔡依林連這裡也保養得很好，沒有死皮汙垢，指甲也修剪得十分乾淨平整，放鬆享受日光浴之餘，不忘擦上防曬乳，許多網友看了也大讚：「這腳也太美了」、「連腳趾頭都好看！」

▲▼蔡依林近拍腳趾意外引起討論。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



但有部分網友看到後開玩笑警告，這張腳趾頭的近拍照應該會被羅志祥封鎖，但有粉絲跳出來解釋小豬的死穴是看到腳趾頭分開、大拇指比讚、用腳趾比YA等畫面，像蔡依林這樣平放在地的話，小豬其實並不會害怕。

▲羅志祥害怕看別人腳趾頭的的片段。（影／取自YouTube／btch648）