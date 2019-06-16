ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡依林「單穿中空泳裝」身型全露！　近拍腳趾…網警告：羅志祥要封鎖了

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林（Jolin）儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴，她近日把握空檔外出散心，換上中空泳裝High喊：「Summer～～～～」，展現少女般地好身材，沒想到近拍腳趾頭時，意外引來部分網友笑說：「我覺得羅志祥看到這張會先封鎖！」

▲▼蔡依林「單穿中空泳裝」身型全露！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

請繼續往下閱讀...

▲▼蔡依林「單穿中空泳裝」身型全露！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

照片中，可以看到蔡依林紮起高高的丸子頭，展現性感的肩頸線條，墨鏡搭配淺色荷葉邊泳衣的造型，渾身散發度假氣息，纖細腰線和緊實的手臂線條令女粉絲好羨慕，在一片桃紅花海的映襯下，更加突顯她的白皙肌膚。

▲▼蔡依林「單穿中空泳裝」身型全露！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林單穿中空泳裝。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

鏡頭拉近拍腳趾頭，不難發現蔡依林連這裡也保養得很好，沒有死皮汙垢，指甲也修剪得十分乾淨平整，放鬆享受日光浴之餘，不忘擦上防曬乳，許多網友看了也大讚：「這腳也太美了」、「連腳趾頭都好看！」

▲▼蔡依林「單穿中空泳裝」身型全露！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林近拍腳趾意外引起討論。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲▼蔡依林「單穿中空泳裝」身型全露！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

但有部分網友看到後開玩笑警告，這張腳趾頭的近拍照應該會被羅志祥封鎖，但有粉絲跳出來解釋小豬的死穴是看到腳趾頭分開、大拇指比讚、用腳趾比YA等畫面，像蔡依林這樣平放在地的話，小豬其實並不會害怕。

▲羅志祥害怕看別人腳趾頭的的片段。（影／取自YouTube／btch648）

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

推薦閱讀

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

李千那0偽裝街頭放閃全被拍！　「躺肩勾手ECHO」私下互動甜炸

李千那0偽裝街頭放閃全被拍！　「躺肩勾手ECHO」私下互動甜炸

10億老公「辦卡給我前先辦給我媽」！　殷琦堅持財務獨立：他的錢拿來放閃

10億老公「辦卡給我前先辦給我媽」！　殷琦堅持財務獨立：他的錢拿來放閃

沒遇過這種女生！交往提「睡前要求」　JR紀言愷甘願配合：天蠍要改就會改

沒遇過這種女生！交往提「睡前要求」　JR紀言愷甘願配合：天蠍要改就會改

楊冪離婚半年「牽手逛街」被拍！　0偽裝「新髮型曝光」美炸

楊冪離婚半年「牽手逛街」被拍！　0偽裝「新髮型曝光」美炸

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

咘咘、Mia把蠟燭都吹熄了！　Bo妞慢半拍「嘟嘴坐地」反應萌笑

咘咘、Mia把蠟燭都吹熄了！　Bo妞慢半拍「嘟嘴坐地」反應萌笑

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

瑤瑤接手閨蜜男友「下場超慘」！　渣男「退伍前兵變」她查出真相崩潰

瑤瑤接手閨蜜男友「下場超慘」！　渣男「退伍前兵變」她查出真相崩潰

女星被丟水球「整件Bra掉下來」！　吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流

女星被丟水球「整件Bra掉下來」！　吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

直擊阿翔同框正妹老婆　同桌吃壽司「2小時全程0互動」

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光！　周杰倫反應網抖：生氣了

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

Lisa中空裝機場被拍「真實身材現形」　網全看傻：OMG！

最醜女團Cindy變瘦！　圓臉消失…網崩潰：我還有什麼理由胖

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

子瑜度假「胸下開洞」狂露鉛筆腿！　鏡頭拉遠一拍…網友超驚艷：Wow

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡依林, Jolin, 羅志祥

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《大時代》志琳原來是高材生！　夏宇禾台語「不輪轉」怕拖累
  2. 蘇志燮「和女子一起看房」　花1.75億買新婚宅...奢華內部曝光
  3. 林俊傑暖喊：不希望任何人受傷　心疼粉絲「為我受委屈」
  4. 劉喬安「鼻子被吃掉」後...美國送急診　扎7針驚見「手掌大瘀血」
  5. 人物側寫／風暴一個月…喬喬早熟面對世界　她只是11歲小女孩
  6. 獨／喬喬神隱18天首現身　演勇敢天使吐「最害怕的事」
  7. 快訊／阿翔躲6天取消錄影　預告開記者會「沒有謝忻」
  8. 徐乃麟再駁詐賭！哽咽泛淚「2度鞠躬」：我是受害者很委屈
  9. 蔡依林「單穿中空泳裝」身型全露！　近拍腳趾…網警告：羅志祥要封鎖了
  10. 舒淇紅毯造型大崩壞！整個人「Size大一號」網傻眼：有夠土

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366