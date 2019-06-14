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女星被丟水球「整件Bra掉下來」！　吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流

記者潘慧中／綜合報導

吳宗憲每逢生日，工作人員肯定不會忘了幫他慶祝，有一年卻突然收到一片光碟，上頭寫下「政躬康泰、福如東海」等祝福話語，頓時讓他非常納悶，但一看到「花草集」3個字，他立刻懂了，Sandy聽了則無奈笑說：「真的好壞喔。」

▲▼吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼吳宗憲有次生日收到工作人員準備的走光特輯。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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▲▼吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流。（圖／翻攝自YouTube）

吳宗憲在《小明星大跟班》透露，光碟是製作人和導播送的禮物，事後才發現光碟內容是年初一到9月份（憲哥生日是9月26日）的走光特輯，「所有的花草集！它有剪接還倒帶！」

被問到是否還保留著光碟，吳宗憲笑說：「太下流了！我根本不敢看！」但下一秒馬上搞笑改口：「不過還滿精彩。」氣得Sandy直呼：「你明明就看了！什麼不敢看！」

▲▼吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼小鐘提起以前和憲哥主持時，女星不小心走光的橋段。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流。（圖／翻攝自YouTube）

之所以重提此事，是因為小鐘回想起和吳宗憲主持《百戰大勝利》時，女生為了玩遊戲穿上比基尼、雙手被綁住，被其他來賓用水球一丟，整件Bra掉下來「變成霹靂腰包」，他開玩笑說：「我們那時候多喜歡主持這個節目啊！」Sandy聽了則無奈笑說：「你們很壞欸這些男生！」

▲▼吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼不少女星都曾上過這個節目。（圖／翻攝自YouTube／東森綜合台）

▲▼吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流。（圖／翻攝自YouTube）

▲約從14：52分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

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