咘咘、Mia把蠟燭都吹熄了！　Bo妞慢半拍「嘟嘴坐地」反應萌笑

記者潘慧中／綜合報導

楊銘威日前歡慶30歲生日，圈內好友修杰楷、賈靜雯、歐弟（歐漢聲）等人都參加了慶生趴，席間可以看咘咘、Mia等小女孩圍一圈吹蠟燭，怎料Bo妞都還來不及起身，燭火就滅了，Bo妞發現自己慢半拍後的反應萌翻！

▲▼楊銘威慶生趴。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）



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畫面中，可以看到桌上擺了一個白色蛋糕和五顏六色的小碗，楊銘威坐在小朋友身後，把吹蠟燭的樂趣留給咘咘和Mia等人，小女孩們吹熄蠟燭後，無不露出滿足笑容，身為人父的他看在眼裡則是開心地拍了拍手。

▲Bo妞還沒起身，其他小女孩就把蠟燭吹熄了。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）



但是，在場似乎沒有人注意到吹蠟燭的時候，Bo妞其實還沒起身，正打算站起來的時候，蠟燭就被吹熄了，不過她反應超冷靜，不但沒有鬧脾氣，反而嘟嘴假裝吹了一下，然後伸直雙腳一屁股坐回地上，超萌反應笑翻粉絲。

▲Bo妞後來的一連串反應萌到哭。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）



此外，可以看到楊銘威、修杰楷和歐弟帶著女兒們一起在泳池享受天倫樂，咘咘和Bo妞紮起可愛包頭、換上小泳裝開心戲水，Mia則是撒嬌地摟著他的肩膀，模樣十分惹人疼愛。