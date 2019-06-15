ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

咘咘、Mia把蠟燭都吹熄了！　Bo妞慢半拍「嘟嘴坐地」反應萌笑

記者潘慧中／綜合報導

楊銘威日前歡慶30歲生日，圈內好友修杰楷、賈靜雯、歐弟（歐漢聲）等人都參加了慶生趴，席間可以看咘咘、Mia等小女孩圍一圈吹蠟燭，怎料Bo妞都還來不及起身，燭火就滅了，Bo妞發現自己慢半拍後的反應萌翻！

▲▼Bo妞慢半拍吹蠟燭反應萌笑。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

▲▼楊銘威慶生趴。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

請繼續往下閱讀...

▲▼Bo妞慢半拍吹蠟燭反應萌笑。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

畫面中，可以看到桌上擺了一個白色蛋糕和五顏六色的小碗，楊銘威坐在小朋友身後，把吹蠟燭的樂趣留給咘咘和Mia等人，小女孩們吹熄蠟燭後，無不露出滿足笑容，身為人父的他看在眼裡則是開心地拍了拍手。

▲▼Bo妞慢半拍吹蠟燭反應萌笑。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

▲Bo妞還沒起身，其他小女孩就把蠟燭吹熄了。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

但是，在場似乎沒有人注意到吹蠟燭的時候，Bo妞其實還沒起身，正打算站起來的時候，蠟燭就被吹熄了，不過她反應超冷靜，不但沒有鬧脾氣，反而嘟嘴假裝吹了一下，然後伸直雙腳一屁股坐回地上，超萌反應笑翻粉絲。

▲▼Bo妞慢半拍吹蠟燭反應萌笑。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

▲▼Bo妞慢半拍吹蠟燭反應萌笑。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

▲▼Bo妞慢半拍吹蠟燭反應萌笑。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

▲Bo妞後來的一連串反應萌到哭。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

此外，可以看到楊銘威、修杰楷和歐弟帶著女兒們一起在泳池享受天倫樂，咘咘和Bo妞紮起可愛包頭、換上小泳裝開心戲水，Mia則是撒嬌地摟著他的肩膀，模樣十分惹人疼愛。

推薦閱讀

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

10億老公「辦卡給我前先辦給我媽」！　殷琦堅持財務獨立：他的錢拿來放閃

10億老公「辦卡給我前先辦給我媽」！　殷琦堅持財務獨立：他的錢拿來放閃

李千那0偽裝街頭放閃全被拍！　「躺肩勾手ECHO」私下互動甜炸

李千那0偽裝街頭放閃全被拍！　「躺肩勾手ECHO」私下互動甜炸

女星被丟水球「整件Bra掉下來」！　吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流

女星被丟水球「整件Bra掉下來」！　吳宗憲生日收「無碼花草集」：太下流

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

沒遇過這種女生！交往提「睡前要求」　JR紀言愷甘願配合：天蠍要改就會改

沒遇過這種女生！交往提「睡前要求」　JR紀言愷甘願配合：天蠍要改就會改

Hebe驚問「會死嗎」Selina淚崩！　經紀人「被惹火」當場變臉：騙人的單位

Hebe驚問「會死嗎」Selina淚崩！　經紀人「被惹火」當場變臉：騙人的單位

被辱罵「扎小人詛咒趙薇」怒提告！　林心如收判決書後…下步舉動被讚爆

被辱罵「扎小人詛咒趙薇」怒提告！　林心如收判決書後…下步舉動被讚爆

瑤瑤接手閨蜜男友「下場超慘」！　渣男「退伍前兵變」她查出真相崩潰

瑤瑤接手閨蜜男友「下場超慘」！　渣男「退伍前兵變」她查出真相崩潰

田馥甄PO「神級配料」：沒這個不是粽子！　網激推：加這2種更好吃

田馥甄PO「神級配料」：沒這個不是粽子！　網激推：加這2種更好吃

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔老婆反擊！　「蛇腰美背全露」激美現身：正宮完勝…一看照片卻心疼哭了

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡　反被阿翔大吼：到底在幹嘛！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

獨家／阿翔私下道歉「簡訊內容曝光」　謝忻淪犧牲品！

阿翔老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！　網揪3人同框片：正宮被擠到邊邊

謝忻主持到一半「後台傳情」阿翔！　「偷偷思念」哭了：我要跟社會大眾道歉

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

楊冪「同框小7歲雪莉」被打趴！網一看傻了：臉崩成這樣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊銘威, 方志友, Mia, 咘咘, Bo妞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《新說唱2》海選「2Rapper槓上互嗆」　熱狗、張震嶽被全場噓爆！
  2. 子瑜度假「胸下開洞」狂露鉛筆腿！　鏡頭拉遠一拍…網友超驚艷：Wow
  3. 任賢齊台上大喊：唱X小！　霸氣嗆聲茄子蛋全場嗨爆
  4. 酷玩主唱掰了穩交2年格雷女！驚爆男方一句話婚事告吹
  5. PIKO太郎風格變了！洗腦歌→溫馨誕子　網友淚崩：感動到哭
  6. 劉若英見路邊海報：這2個我認識！　突上台合唱..歌迷暴動
  7. 選手突跳上台「我台風較強」　導師潘瑋柏一句話⋯他秒臉垮
  8. 迪麗熱巴169CM「真實體重」曝光！　網驚呆：不可能
  9. 咘咘、Mia把蠟燭都吹熄了！　Bo妞慢半拍「嘟嘴坐地」反應萌笑
  10. 林俊傑經紀人機場「打飛粉絲手機」！影片曝光網氣炸：太過分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366