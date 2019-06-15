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瑤瑤接手閨蜜男友「下場超慘」！　渣男「退伍前兵變」她查出真相崩潰

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）因外貌甜美又性格大方，成為不少網友心中的女神，近日受邀分享感情經歷，她坦言曾對好姊妹的男友產生好感，等到對方分手後，兩人自然而然開始交往，過了一段時間後卻發現對方其實是渣男，「好像不只對我好。」

▲▼瑤瑤接手閨蜜男友。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

▲▼瑤瑤。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

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▲▼瑤瑤接手閨蜜男友。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

瑤瑤最近在《名偵探女王》透露，一開始認識這個男生時，對方是閨蜜的男朋友，一群人常玩在一塊，久而久之發現自己和這個男生都是動漫愛好者，兩人私底下互動很熱絡。

▲▼瑤瑤接手閨蜜男友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼瑤瑤接手閨蜜男友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼瑤瑤接手閨蜜男友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

「但我那時候對他也沒有非分之想，因為他畢竟是朋友的男朋友，但心裡就開始對這個人有了好感。」瑤瑤笑著解釋。後來得知男方分手後，她也直言：「我就他玩在一起了。」深受對方的貼心所吸引，怎料交往一陣子後發現，男方似乎不只對自己好而已。

▲▼瑤瑤接手閨蜜男友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲瑤瑤後來幻想破滅。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

小倆口常因為類似問題吵架，瑤瑤透露因為男方當時在南部讀書，有時候打電話也不接，有時候好奇問對方在幹嘛，男方也都輕描淡寫地說：「跟同組學妹一起討論事情。」最後實在太常吵架，男方在退伍前一個禮拜跟她提分手。

▲▼瑤瑤接手閨蜜男友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲瑤瑤最後被兵變。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

瑤瑤追查之下才發現對方和她認識的女生交往了，「他就是一個對周邊女生都非常溫暖的人…我（那時候）就是被這種溫暖的人迷惑，就是渣！真的就是渣！」

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