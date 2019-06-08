沒遇過這種女生！交往提「睡前要求」　JR紀言愷甘願配合：天蠍要改就會改

記者潘慧中／綜合報導

JR紀言愷5月低調和交往7年的女友登記結婚，他透露交往期間發現老婆是習慣睡覺前要視訊的人，但他以前完全沒遇過這種女孩，後來站在對方的角度想，「也許她以前有遇過不ok的男生，她看不到畫面會擔心」，他便心甘情願睡前視訊，「天蠍要改就是真的會改。」

▲▼JR紀言愷設身處地為老婆著想，便乖乖配合對方的睡前要求。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



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JR紀言愷透露之前好不容易買下一台好幾百萬的車子，第一天開車出門時，老婆直接拿洋芋片出來吃，他一開口說：「新車不行吃東西喔！」平常講話很溫柔的老婆會突然語氣大變：「什麼叫不能吃東西？！車在我前面就對了喔？所以車很重要？」

▲JR紀言愷透露老婆聽到「不行」就會發火。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



另外，因為擔心關車門關太大力會傷到車子，JR紀言愷都會告訴老婆不行關太大力，妻子一聽到關鍵字「不行」就會當場發火：「車門比我重要是不是？」他後來慢慢學乖了，他認為表達的方式很重要。

▲JR紀言愷最後體認到表達方式的重要性。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



現在看到老婆不小心在車上掉食物，JR紀言愷會溫柔提醒：「之前我在車上吃洋芋片的時候掉了，後來車上就長螞蟻了，花了很長時間才把螞蟻清掉，這樣真的很麻煩，所以妳吃東西的時候小心一點喔。」這才說服另一半別在車上吃東西。