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10億老公「辦卡給我前先辦給我媽」！　殷琦堅持財務獨立：他的錢拿來放閃

記者潘慧中／綜合報導

殷琦2018年6月和身家10億的台中高明精機總經理張仕育登記結婚，她近日上節目表示婚後堅持夫妻財務獨立，被問到「可是妳老公明明就什麼都給妳，卡也滿多張」時，她坦言確有此事，但她也強調自己婚前就買得起名牌，「老公的錢是拿來放閃用的！」

▲▼殷琦堅持財務獨立：老公的錢拿來放閃。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼殷琦表示自己婚前就買得起名牌。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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▲▼殷琦堅持財務獨立：老公的錢拿來放閃。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

殷琦自認金錢觀沒有偏差，她曾看過不少想買名牌的女生肖想男生送給自己，「可是我都覺得這很不可取。」她坦言老公的確也常送禮物，但和其他女生不同的是，她認識老公前就有能力買名牌，「而且用我自己的卡，我自己工作來的錢。」

▲▼殷琦堅持財務獨立：老公的錢拿來放閃。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼殷琦堅持財務獨立：老公的錢拿來放閃。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼殷琦堅持財務獨立：老公的錢拿來放閃。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲殷琦甜蜜誇讚老公很疼她。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

殷琦強調並非透過老公才得以擁有這些名牌，「我老公願意花錢是因為他疼我。」原本抱持不婚主義的她之所以點頭結婚，是因為男方知道她很重視家人，對方可能會忘了問她吃飯沒，「但他會關心媽媽今天吃飯沒。」

▲▼殷琦堅持財務獨立：老公的錢拿來放閃。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲殷琦婚後堅持財務獨立。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

久而久之，殷琦的媽媽就被收服了，「她就一直給我洗腦，我久了就覺得他好像很不錯。」不只這樣，她透露老公婚後越來越體貼，「他辦卡給我之前先辦給我媽！」老公還堅持負擔大部分的家庭開支，幸福模樣讓現場所有人都好羨慕。

▲殷琦2018年結婚。（圖／伊林）

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