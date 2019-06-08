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Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

記者潘慧中／綜合報導

Eason（黃尹宣）曾是CIRCUS成員，近日受邀分享進圈子後被霸凌的心酸往事，他透露有次出外景被前輩撞下水，對方說是效果但其實是故意的，害他的手機泡水，對此，吳宗憲卻有不同的看法，「我們的工作就是讓觀眾笑成一團。」

▲▼Eason忍N年控他出外景霸凌！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲Eason上節目控訴曾被前輩欺負。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

Eason透露當時是去一間水樂園錄影，所有來賓在泳池邊排排站，最後輸家會被大家推下水，他當時正好跟一位前輩藝人PK，「我一直贏他，我就發現他的臉色越來越沉了。」

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▲▼Eason忍N年控他出外景霸凌！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼小鐘和吳宗憲都有不同見解。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼Eason忍N年控他出外景霸凌！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

結果答題答到一半，這位前輩突然往Eason的方向直衝並說：「這題我會！」因為前輩體型比較大，他馬上就被撞進水裡，全場笑成一團，但他心裡很不是滋味，「這個游泳池邊邊這麼大，你怎麼會故意、很明顯地跑過來這樣？」手機因此泡水的他也不好意思向對方索取維修費。

▲▼Eason忍N年控他出外景霸凌！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼小鐘和吳宗憲開Eason玩笑。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼Eason忍N年控他出外景霸凌！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

對此，小鐘認為自己有無數次類似的經驗，這算是很基本的節目效果，「Eason反而要感謝那個前輩，他讓那一個地方有效果，否則完全都沒有效果了。」吳宗憲則認為身上帶手機代表不夠敬業，「你錄影的時候就要找機會說能不能被弄下水，你還帶手機幹什麼？」綜藝節目不能只顧著要贏。

▲CIRCUS當年以敢玩著稱。（圖／資料照）

Eason解釋當時拿手機去維修時真的很心酸，吳宗憲只回了一句話：「那是你家的事嘛！」分明知道要玩水，他事前應該把手機交給助理，小鐘接著說：「就是因為這種觀念，你跟KID的Level越差越遠」，憲哥補槍說：「連他（KID）在當兵你都沒有辦法利用機會追過他。」包偉銘還覺得如果是KID，爬出泳池後肯定會再自己跌進水裡一次。

▲約從22：21分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

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Eason, 黃尹宣, CIRCUS, 吳宗憲, KID

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