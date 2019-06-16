楊冪離婚半年「牽手逛街」被拍！　0偽裝「新髮型曝光」美炸

記者潘慧中／綜合報導

楊冪過去現身螢光幕前的時候，多半留著長瀏海，沒想到她近日飛往米蘭出席活動時，有網友捕捉到她頂著新髮型和朋友牽手逛街的畫面，剪了齊瀏海，穿上緊身洋裝，纖細身材讓不少女網友直呼好羨慕！

▲楊冪過去多半以長瀏海入鏡。（圖／翻攝自微博／楊冪）



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畫面中，可以看到楊冪整體的頭髮長度沒變，但似乎悄悄剪短了瀏海，精緻妝容襯托出瓜子臉，身穿幾何圖案的低胸短洋裝，露出雪白鎖骨和長腿，搭配的長版黑外套和黑靴相呼應，時髦穿搭日後勢必引起一股風潮。

▲▼楊冪以新髮型亮相。（圖／翻攝自微博／娛樂八叔）







出國工作的楊冪，心情似乎放鬆了不少，完全沒有戴墨鏡、帽子或口罩遮掩，反而大方牽著疑似工作人員的手逛街，她還調皮地點了一下對方的臉頰說：「她今天過生日」，最後甚至回頭對著鏡頭說掰掰，逆齡的造型和髮型讓人猜不出她已經32歲了。

▲楊冪牽手逛街被拍。（圖／翻攝自微博／星娛樂）



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事實上，楊冪2018年底和劉愷威結束5年婚姻後，因為共有財產多，某部分甚至有一起經營，據傳至今還沒有完全切割，小糯米也是共同撫養，可見他們雖然分開但並沒有斷交，她日前被問到如果未來遇上前夫會怎麼稱呼，二話不說就秒回「愷哥」，高EQ的大氣風度獲得不少網友的讚賞。