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張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

張韶涵近年多半留著一頭浪漫長捲髮，清新空靈形象深植人心，沒想到她近日突然以俏麗短髮現身，新髮型讓不少網友為之驚艷，未經修圖的美照被狂讚：「根本洋娃娃！」完全猜不出來已經37歲了。

▲▼張韶涵「戒麵包3年」變這樣！（圖／翻攝自微博）

▲張韶涵近年多半以長髮亮相。（圖／翻攝自微博／張韶涵）

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張韶涵當天是出席一場表演活動，從酒店出發前往會場時，她沿路看到粉絲紛紛湧上前拍照，不但沒有一絲不悅，反而時時露出甜美笑容，親民作風再度擄獲不少人的心。

▲▼張韶涵「戒麵包3年」變這樣！（圖／翻攝自微博）

▲▼張韶涵最近以激短髮現身。（圖／翻攝自微博／亂登登La）

▲▼張韶涵「戒麵包3年」變這樣！（圖／翻攝自微博）

照片中，可以看到張韶涵頂著眉上瀏海、耳下3公分的激短髮，搭配誇張耳環襯托出小巧臉蛋，妝容宛如洋娃娃般地精緻，身穿黑色小洋裝現身，肩膀和手臂採用透膚布料，透出雪白肌膚小露性感，無論是膚質或身材都維持得很好。

▲▼張韶涵「戒麵包3年」變這樣！（圖／翻攝自微博）

▲張韶涵頂著新髮型開唱。（圖／翻攝自微博／逐夢韶年Ang

事實上，改善身體狀態光靠運動是不夠的，張韶涵多年來養成戒糖、戒麵包的習慣，如今喝咖啡完全不加糖，明顯感覺到皮膚狀況有變好，如果深受水腫所擾，她建議用麥片取代麵包真的很有效，「我是大概從3年前開始持續吃麥片食物的，不僅是因為它熱量比較低，也主要是因為它是一種高纖維的食物。」

▲▼張韶涵「戒麵包3年」變這樣！（圖／翻攝自微博）

▲▼為了維持身材，張韶涵付出不少心力。（圖／翻攝自微博／張韶涵）

▲▼張韶涵「戒麵包3年」變這樣！（圖／翻攝自微博）

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