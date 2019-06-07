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李千那0偽裝街頭放閃全被拍！　「躺肩勾手ECHO」私下互動甜炸

記者潘慧中／綜合報導

李千那近年拍戲、發行唱片都獲得好成績，感情方面則和歌手ECHO（李昶俊）穩定交往中，可說是事業愛情兩得意。認愛以來，她鮮少公開放閃，7日難得透過男方的社群網站放閃，勾手躺肩樣樣來閃瞎眾人！

▲▼李千那0偽裝街頭放閃全被拍！（圖／翻攝自Instagram／echo_beatbox）

▲▼李千那和ECHO罕見放閃。（圖／翻攝自Instagram／echo_beatbox）

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▲▼李千那0偽裝街頭放閃全被拍！（圖／翻攝自Instagram／echo_beatbox）

ECHO在社群網站上傳和李千那去香港玩的影片，在機場和飛機上等地放閃，特別引起注意的是，女友有一幕戴墨鏡的畫面中，親暱地搭著他的肩膀露出甜笑，最後甚至整顆頭靠在他的背上，互動相當甜蜜。

▲▼李千那0偽裝街頭放閃全被拍！（圖／翻攝自Instagram／echo_beatbox）

▲▼李千那和ECHO互動超甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／echo_beatbox）

▲▼李千那0偽裝街頭放閃全被拍！（圖／翻攝自Instagram／echo_beatbox）

不只這樣，李千那在穿著黑外套的場景中，和ECHO品嚐完道地料理後，似乎還一起去逛街，她甜蜜地勾著男友的手、捧臉露出羞笑，小倆口完全沒有偽裝，越愛越大方讓不少粉絲羨慕直呼太幸福了！

▲▼李千那0偽裝街頭放閃全被拍！（圖／翻攝自Instagram／echo_beatbox）

▲▼李千那和ECHO一起去香港玩。（圖／翻攝自Instagram／echo_beatbox）

▲▼李千那0偽裝街頭放閃全被拍！（圖／翻攝自Instagram／echo_beatbox）

事實上，李千那過去被問到最欣賞ECHO哪一點時，她甜笑稱讚男友很認真，「對什麼事情都很認真，不論是詞曲創作，還是其他什麼事情。」育有一對子女的她，對於是否會想再走入另一段婚姻，她坦言不會排斥，「我也沒預設過自己會不會，如果那一天來的時候，我很愛他，他跟我求婚，時候到了我會答應。」

▲李千那和ECHO穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e ）

至於小倆口私下的相處過程，ECHO曾表示逗笑李千那就是自己的使命，平常會透過寫歌、寫小卡片、畫插圖給女友製造情趣，偶爾會在水杯旁貼小紙條，把浪漫融入在日常生活中，讓女友不經意地感到窩心，「希望每一天都讓對方有新鮮感。」

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