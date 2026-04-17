《一綺聊股》劉佩綺宣布「告別10年主播台」　轉戰自媒體淚謝導師：翅膀長好了

記者蕭采薇／台北報導

東森財經主播劉佩綺去年開始經營YouTube頻道《一綺聊股》，日前風光達成10萬訂閱里程碑，在Threads上更擁有超過22萬名粉絲死忠追蹤。不過，她日前突交出財經節目《股市情報局》的主持棒，引發外界揣測。17日劉佩綺正式拋出震撼彈，宣布結束長達10年的東森電視生涯，告別主播台，未來將正式轉戰自媒體「自己當老闆」！

▲財經主播劉佩綺宣布離開電視台。（圖／翻攝自劉佩綺IG）

淚謝導師萬能釣竿：「翅膀長好要去飛了」



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劉佩綺在社群發出感性長文，回顧畢業後的第一份工作就踏入東森財經新聞台，10年來歷經財經記者、主播、主持人、採訪主任到節目製作人，每一個角色都成了巨大的養分。作為記者的那些年，她曾親自採訪過張忠謀、郭台銘、王文淵等身經百戰的企業巨擘，足跡更踏遍全球各大指標性展場與企業總部。

決定離開這份熱愛了10年的工作，她特別感謝職涯導師給了一支「能釣起大小魚的萬能釣竿」。那天她打給導師說：「翅膀長好要去飛了。」對方一針見血問了三個問題後，溫柔地告訴她：「去吧！你會快樂的。」這番話讓原本以為不會哭的劉佩綺，瞬間紅了眼眶。

▲劉佩綺宣布離開10年老東家東森電視。（圖／翻攝自劉佩綺IG）



褪去主播光環！超狂「股票術語」宣告下一步

談到近來傳統媒體面臨的困境，劉佩綺坦言，從去年開始就不斷在思考，如果褪去「東森財經主播」與「副理」的光環，「我只是劉佩綺，我還能有多少價值？」為此，她努力考取證照、開設YouTube頻道，強迫自己打破傳統媒體人的認知。

如今她決定迎向未來全新挑戰，更幽默地用熟悉的股票術語形容自己的下一步：「結束橫盤整理即將向上突破！可視為加碼買進點！」展現滿滿的自信與野心。

▲劉佩綺去年開始經營YouTube頻道《一綺聊股》，日前風光達成10萬訂閱里程碑。（圖／翻攝自劉佩綺IG）



粉絲不捨湧入祝福：謝謝大姐！

劉佩綺感性向這10年來不曾在螢幕前出現的副控、攝影與製作團隊致謝，也向曾經帶領過的記者團隊表達歉意與感謝，謝謝團隊總能盡力達成她天馬行空的創意。如今正式宣佈轉換跑道，許多一路支持的粉絲也紛紛湧入留言區，不捨且溫暖地喊話：「謝謝大姐！」、「祝福大姐！」劉佩綺也和粉絲們約定好，未來要繼續陪著她「一綺」前進。