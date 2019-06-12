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翔忻之亂／渣男沾綠茶閨蜜　「情慾噴發」逼瘋正宮：紅粉知己就是還沒上床的女人

文／擊敗人

謝忻和阿翔的不倫戀為什麼能惹火全台灣人？我想最大的一個原因，就是他們挖出了「異性純友誼」最真實的一塊爛肉。他們掛著哥兒們的羊頭賣肉，阿翔有妻小卻樂於享受這種齊人之福，謝忻更是讓人深信「恐怖閨蜜」的存在，套句苦苓老師說的話：「紅粉知己其實就是『還沒睡到的女人』！」雖然不到有「愛」，但內心深處一定藏著「某種情」。

謝忻和阿翔的不倫戀，應證了每個女人最害怕的「閨蜜就是妳的老公也歸me」，本以為在八點檔中才會出現的劇情，卻在真實生活中上演，男女們群起激憤也不意外，因為這可能又要逼迫男人被揭開「和女生有沒有純友誼」、女人也被逼著面對「到底能不能相信閨蜜」的殘酷現實。

▲▼謝忻認喜歡過阿翔。（圖／翻攝自謝忻IG、浩角翔起臉書）

▲阿翔、謝忻。（圖／翻攝自阿翔、謝忻IG）

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男女究竟有沒純友誼？我相信有，但我也相信「純友誼發展成情人」的機率更高，陌生的兩個人會成為朋友，肯定是有某個美麗特點吸引了彼此，產生了「喜歡」的感覺，才會願意花時間相處談心。

這裡的「喜歡」雖然不是「愛」，但別忘了，所有的愛情也都是從喜歡開始的，會不會發展成戀人，其實重點只是在「彼此的選擇」，選擇是否要跨越那條界線，選擇要如何拿捏尺寸，但有句話說「你永遠不知道明天跟意外哪個先到」，如果哪天突然擦槍走火了，就真的是場美麗的誤會了。

▲▼網友發現阿翔、謝忻疑似隔空傳情。（圖／翻攝字阿翔、謝忻IG）

▲阿翔、謝忻不懂避嫌。（圖／翻攝自阿翔、謝忻IG）

「避嫌」，一直是情侶夫妻不斷要面對的課題，輕則吵架、重則離婚，謝忻和阿翔從不避嫌，可能是他們太過相信彼此掛在嘴邊的「我們是哥兒們」，卻沒想到真的擦槍走火，也可能只是他們尋求婚外刺激，用來掩人耳目的伎倆。

說白點，在男人眼裡，紅粉知己（女性哥兒們）和乾妹妹就是「還沒成為女友的妹」，否則朋友就朋友，何必搞出這麼多名堂？這就像是古代皇帝封妃一樣，替每個女人區分出地位，至於甘願接受這些稱號的，也就是那些妄想扳倒皇后、登上后座的心機嬪妃。

為什麼男人喜歡搜羅紅粉知己？簡單的2個原因：漂亮和不愛管人，男人挑選紅粉知己的第一要件一定是外貌亮眼，至少長得不能歪，再來就是在這些女人身邊能得到一絲喘息，不像女友或老婆盯得死死，然而「心靈的接近就會帶動肉體的接近」，回到家再恢復慈父好老公形象，這種男人，渣到徹底。

套句苦苓老師說的：「紅粉知己就是『還沒上床的女人』。」完全正解。

再套句我愛的廣告小妹說的話：「妳如果天天穿男裝我信，天天爆乳請閃邊。自認跟男人稱兄道弟？不是妳傻逼，就是妳綠茶。」

▲阿翔和謝忻（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔和老婆。（圖／翻攝自阿翔老婆臉書）

當然很多人說「愛就是彼此信任」，但總有老鼠屎會「假信任之名，行劈腿之實」，逼得在愛裡委屈求全的那個人不得不跟風催眠自己「信任才叫做愛」。其實，信任已經不再是萬能解藥，愛更重要的是「互相尊重理解」，能懂得尊重和站在對方立場感受，某一天你會發覺，彼此早被滿滿的信任填滿，也才是維繫感情的真正關鍵。

「避嫌從來不是為了不要被懷疑，而是捨不得讓愛你的人受怕傷心。」

問過一些女性同事：「小三是閨蜜還是陌生人好？」幾乎每個人都是選「陌生人」，現在這個社會，閨蜜搶男友老公的案例層出不窮，每個女人最害怕的不是被情人背叛，而是「還」被最好的朋友傷害，想著平常會和閨蜜分享另一半的好與壞，最後卻全被利用，成了刺向自己心臟的刀子，能不痛嗎？

你無法想像在你分享另一半的體貼時，閨蜜是如何悄悄算計著要奪人所愛；你無法想像在你抱怨另一半的壞習慣時，閨蜜又是如何偷偷策畫著挑撥離間；最後你也永遠無法知道自己在情人心中早已變得多麼醜陋，因為這一切都虛假地令人作嘔。

▲阿翔和謝忻（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔老婆、謝忻。（圖／翻攝自阿翔老婆臉書）

男女間有沒有純友誼？閨蜜能不能相信？其實標準答案就在每對情人身上，男女彼此能否掌控界線，是不是還有那麼一點良知，能拉得住情慾噴發的小頭。

謝忻和阿翔做了最錯誤的示範，傷害了最信任他們的正宮太太，婚姻友情走不走得下去不知道，但只想奉勸二位，做錯事就爽快點承認，別再瞎扯「滿滿的友誼」藕斷絲連，只會讓自己變得更難堪。

●作者擊敗人，《ETtoday星光雲》娛樂中心老屁股，喜歡講些擊敗話，笑看社會上無數的擊敗人，雖然擊敗事很多，但希望自己不會有被擊敗的一天。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

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