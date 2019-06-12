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阿翔偷吃超瞎5金句！　激吻謝忻再扯「滿滿的友誼」…萬人轟爆：說什麼幹話

記者田暐瑋／綜合報導

阿翔12日中午在台中召開記者會，坦言和謝忻「超過友誼界線」，沒有拿捏好分寸，向各界及家人道歉。他在16分鐘的記者會中，被問到有關謝忻的話題，就不停地跳針重複「滿滿的友誼」，《ETtoday星光雲》直播影片湧入1.3萬人收看，被網友砲轟「滿到溢出來了」、「跟阿基師一樣不小心滑進洞裡」、「這是什麼態度啊」。

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阿翔在記者會中前後不斷跳針，總共講了5次和謝忻之間的「友誼」，一開始也提到「和謝忻之間的情感滿滿的」，更直言在失落時都會給對方擁抱安慰，而被偷拍當天因為謝忻心情不好，開車拿東西過去順便安慰對方，被諷刺：「跟阿基師一樣不小心滑進洞裡。」

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▲阿翔（圖／ETtoday）

▲阿翔（圖／ETtoday）

這段記者會中，阿翔態度引起網友反彈，「滿滿友誼」這句話更變成經典金句，「我一直覺得他道歉的很不誠懇，還有滿滿的純友誼，聽起來就很屁」、「心情不好就可以拉機，我也是服了」、「友誼情感可以喇舌？騙肖欸」、「滿滿的傻眼」、「第一次聽到原來好朋友互相安慰就可以接吻」、「許志安還比較有誠意，至少人家還有痛哭流涕」。

阿翔記者會金句：

1.和謝忻之間的情感都是滿滿的

2.沒有拿捏好好朋友的分寸

3.友誼不會結束，但超過友誼的感情會結束（胡瓜）

4.我們是好朋友的一個狀態，有時候互相彼此的一個失落，擁抱鼓勵都是有的

5.到現在為止還是很好的朋友，那這陣子可能就是，就是滿密切...其實一直以來都是滿密切

▲阿翔偷吃網友反應。（圖／翻攝自ETtoday星光雲）

▲網友反應。（圖／翻攝自ETtoday星光雲）

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