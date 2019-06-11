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楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

記者田暐瑋／綜合報導

楊晨熙（果凍姐姐）在2018年聖誕節前夕證實被大飛（吳志慶）求婚，男方激動落淚的模樣讓人難忘。但近日小優被爆和大飛曾有一段曖昧情，她不只在節目上坦言：「和大飛曾經很要好。」連身邊好友都證實：「他們只差沒有說出口！」讓之後和小優變成閨蜜的楊晨熙聽了當場變臉。

小優在《麻辣天后傳》透露和楊晨熙之間的好交情，加上和楊的男友大飛又是在《大學生》時代就認識的老戰友，3人之間一直都是好朋友。不過當小優被問到「有沒有曾對大飛有好感」時，她沒有否認或承認，只說：「我們就是有很要好過。」語氣相當曖昧。

▲小優和楊晨熙是閨蜜。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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▲小優和楊晨熙是閨蜜。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

和大飛也是好朋友的大根、李懿則是在旁補槍：「大飛說過，你的LOOK他是OK的！」正牌女友楊晨熙也表示有聽過這句話，而且如果有人嫌棄小優外表差，大飛還會跳出來保護：「你們為什麼要這樣說小優？我覺得小優長得很OK啊！很好看啊～」

聽到這裡，小優臉色略顯尷尬，李懿則是再補充：「他和小優曾經就是差互相說出口而已。」但小優解釋彼此真的是好朋友，否則怎麼會跟楊晨熙變成閨蜜，最後玩默契考驗時，同時被問到：「如果小優喜歡大飛，楊晨熙會退讓嗎？」兩人都答「不會」逃過電椅懲罰，飽受煎熬的楊晨熙則崩潰大叫：「誰要讓你啊！」

▲小優和楊晨熙是閨蜜。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲小優和楊晨熙是閨蜜。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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楊晨熙, 果凍姐姐, 大飛, 小優

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