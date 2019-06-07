林志玲17年心寒內幕！　爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」…閨蜜心疼：她很受傷

娛樂中心／綜合報導

林志玲交往半年閃嫁日本天團老公AKIRA，甜蜜稱「對的時間遇到對的人」，讓人為她開心，而在聲明中，一句「讓過去過去」說的輕描淡寫，引起猜測是正式揮別言承旭。其實有閨蜜曾透露，她和言承旭之間就像「人鬼戀」，不只愛搞失蹤，甚至對一切傳聞都閉口不談，讓獨自面對的林志玲心寒，決定放生17年感情。

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林志玲和言承旭這17年來，復合、懷孕、秘婚等大大小小傳言不斷，但幾乎都是林志玲親自出面回應，言承旭大多保持沉默，或者神隱不出面。2018年《三立新聞》報導，林志玲閨蜜爆料，言承旭談戀愛的2大習性就是搞失蹤，再來就是海外約會，如果被拍到，就會「龜縮」不出面。

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▲林志玲心寒原因。（圖／翻攝自林志玲微博、Jerry Yan Japan Official Fan club提供）



據悉，在2017年言林戀被拍到一起上健身房，消息曝光後，林志玲因為被媒體追問，本想找言承旭談談，但對方舊習沒改，依然又搞失蹤，且之後言承旭好友劉畊宏宣布言「還是單身」，讓林志玲心碎不已，才決定不再癡癡等待，當時林志玲被問及此事時，罕見沉默不多做回應，引起外界聯想。

▲林志玲心寒原因。（圖／翻攝自騰訊視頻）

得知林志玲結婚喜訊後，人正在北京拍戲的言承旭一開始驚訝問：「真的喔？」下秒便大方給出祝福：「很祝福她。」然而，據《自由時報》報導，一名工作人員透露，當時眾人原先擔心言承旭心情會受影響，沒想到對方依舊很開心地拍戲，完全沒有流露一絲不悅或落寞。不過，由於他目前趕拍的是喜劇，外界推測或許正是因為如此，才會一直處於歡樂氣氛當中。