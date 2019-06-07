林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人曝光！　強者背景遭起底

記者田暐瑋／綜合報導

志玲姐姐6日無預警宣布結婚喜訊，嫁給小7歲的日本男星AKIRA，跨國姊弟戀震撼台日兩地。台灣各大網路論壇哀鴻遍野，甚至有人開始發出質疑聲音：「這AKIRA是什麼來頭？」其實AKIRA可是日本國民天團EXILE（放浪兄弟）成員，如果以台灣人容易理解的角度來說，EXILE可是等同於五月天的存在，專輯橫掃各大音樂獎項，地位難以撼動。

▲林志玲和老公AKIRA。（圖／翻攝自微博、AKIRA臉書）



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EXILE於2010年出道，表演風格以2主唱搭配舞者團員的歌舞方式走紅，經過數次團員交替，累積超過2000萬張的專輯銷售量，每張專輯銷量突破百萬門檻可說是輕而易舉，是公信榜（日本最具公信力的音樂排行榜）的常勝軍，更奪下多次日本唱片大賞，可說是日本收入最高的團體。

▲AKIRA是EXILE一員（下排右一）。（圖／翻攝自日網）



AKIRA從16歲就開始學舞，曾是R&B團體RATHER UNIQUE的成員之一，是在2006年的第二期加入，2008年演出《熟女在身邊》、日版《流星花園》，隔年他主演的電影更在第9屆紐約亞洲影展、第33屆蒙特婁世界電影節展出，更榮獲第19屆日本電影影評人大獎的新人獎。

▲AKIRA跨足影壇。（圖／翻攝自AKIRA臉書）



雖然AKIRA身高180，更有精壯六塊肌，打扮更是相當洋派帥氣，但其實他小時候是個不折不扣的胖小孩，戴著一個俗氣眼鏡，頂著沒有多加整理的髮型，宅男外型讓人難以和現在的型男模樣聯想在一起，但他也是從當時開始，就一頭栽進舞蹈世界，也因此瘦身成功，在幾十年之後更順利抱得美人歸。

▲AKIRA舊照。（圖／翻攝自網路）



開拓戲劇生涯後，AKIRA終於得到飾演主角的機會，2012年在日劇《麻辣教師GTO》中飾演鬼塚英吉，一夕間聲名大噪。而AKIRA和台灣之間淵源深厚，曾經為了《麻辣教師GTO台灣篇》訪台取景，住了將近半個月，更曾公開表示：「台灣像我第二個家。」也有上中文課，態度非常積極。

▲AKIRA曾演過《GTO》。（圖／翻攝GTO官網）