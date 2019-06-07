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詹惟中「3年前預言成真」林志玲結婚！　鐵口「3年內懷孕」：他們性事超合

記者田暐瑋／綜合報導

林志玲閃嫁日本天團EXILE放浪兄弟成員AKIRA，震撼亞洲演藝圈，其實國師唐綺陽、命理師詹惟中都成功預言林志玲的婚事，尤其詹惟中這些年神準預言不斷，他早在3年前大膽預測「林志玲3年內會結婚」，也鐵口命中，如今他更表示兩人性事超合，絕對是「乾柴遇上烈火」。

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詹惟中2016年就曾鐵口直斷，「林志玲3年內一定會結婚，否則就要退出命理界。」時間不多不少剛剛好，在3年後林志玲果然結婚，神預言再添一筆。據《自由時報》報導，他直言林志玲屬虎，在這3年「紅鸞星動」，男方本名中有「丁」字，兩人木火相生，結婚對運勢有加乘效果。

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▲詹惟中神預言。（圖／翻攝自微博、詹惟中臉書）

▲詹惟中神預言林志玲結婚。（圖／翻攝自微博、詹惟中臉書）

此外，外界關心的做人計畫，詹惟中也預言，林志玲和AKIRA是乾柴遇上烈火，性事會很協調，3年內有機會懷孕，會讓夫妻感情更甜蜜，如果沒有小孩，就會經營得比較辛苦。

▲林志玲6日宣布和AKIRA結婚。（圖／翻攝自林志玲IG）

▲林志玲閃婚。（圖／翻攝自微博）

詹惟中曾鐵口直斷過逸祥和女友白白會分手，郭書瑤和金陽也走不下去等預言，最後也的確都成真，讓許多網友嘖嘖稱奇。不只如此，2018年8月林志玲上唐綺陽的直播時，國師曾篤定預言：「2019年尾婚運開始，2020年成。」更對伸出手和自己打勾勾的林志玲說：「我都講出來了，妳再嫁不出去，就是妳的問題！」讓林志玲甜笑回了句「會努力幸福」。

當時唐綺陽還堅定地預言對的人即將找到她，讓林志玲很雀躍，沒想到事隔不到1年，就傳出林志玲喜嫁37歲的日本男星AKIRA。唐綺陽6日也在臉書發文，稱自己和大家一樣跌破眼鏡，但仙女結婚的消息還是讓她開心不已。

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

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詹惟中, 林志玲, 言承旭, AKIRA

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