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抓姦老公脫光正在嗨！　嫩妻才要「掀被教訓小三」一看尷尬了：爸怎麼是你

記者田暐瑋／綜合報導

一名年輕妻子嫁了年邁老公，婚後不久就沒有行房，覺得老公怪怪的，就找來徵信社跟蹤老公，果然跟到老公開房間，立刻通知警方一起破門抓姦，一開門目睹老公全身赤裸，被子裡還躲著小三，她怒掀開棉被後馬上又蓋起來，尷尬回頭跟警察說：「誤會一場...」

這個漂亮嫩妻婚後發現老公越來越少碰她，懷疑老公在外面有小三，請徵信社幫忙跟蹤，果然抓包老公在汽車旅館裡開房間，等警察一到，所有人闖入房內抓姦在床，她看到老公全身赤裸，小三躲在床上，用棉被把自己蓋住，她爆氣衝過去想要教訓小三，結果棉被一掀開她當場傻眼脫口：「爸？！你怎麼在這？」

▲老公和爸爸搞不倫。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲老公和爸爸搞不倫。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

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發現棉被裡藏的小三是爸爸後，嫩妻趕快再把被子蓋回去，全場氣氛瞬間凝結，她只好尷尬跟徵信社和警察說：「呃...大家先走好了，不好意思誤會一場。」當時負責這起case的律師沈靖家在《震震有詞》一說完這個精彩案例，全場也一片靜默，謝震武也傻眼問：「所以是她的爸爸和老公？」

▲老公和爸爸搞不倫。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲老公和爸爸搞不倫。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

徵信社代表現身說法抓姦過程，謝震武好奇詢問：「到底徵信業者該怎麼抓準時間？」徵信業者表示，通常是在當事人進房後1.5小時，抓姦費用則約20萬。律師沈靖家律師建議，抓姦分成跟監與抓姦兩階段，通常都是先確定當事人的行為模式，且務必要報警，以保護自己權益避免抓姦不成反被吿。

退休警官高仁和透露，其實警察常常都是被利用的工具！他說，有錢的人要抓姦都會直接找徵信社，但沒錢的民眾則都是找上警察，曾有民眾報警在台北市某大樓有人開瓦斯自殺，雖然大家都覺得奇怪怎麼不是先找消防局，但還是帶隊前往，到場才發現，原來是民眾請警察抓姦。

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