ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

新手媽漲奶痛爆！　天兵月嫂「鐵沙掌」發功猛掐…乳房噴血悲劇了

記者田暐瑋／綜合報導

女人產後坐月子相當重要，有人會去月子中心，也有人選擇請月嫂來家裡照顧，但如果遇上恐怖月嫂真的是一場噩夢。部落客筋肉媽媽就曾遇上一個粗魯大媽型的月嫂，看到她漲奶痛到不行，自誇超會按摩通奶，結果使出「蠻荒之力」狂按，她的乳房最後出血緊急送醫，簡直是「血上加霜」。

健身部落客筋肉媽媽透露，當時生產後請的月嫂有山東大媽的架式，個性大剌剌，一舉一動也相當粗魯，她因為產後塞奶，胸部痛到不行，月嫂看了就得意說：「告訴你，這個我最會，我超會按！」她不疑有他，誰知道月嫂竟用手指關節猛按猛推，像是殺紅眼一樣，用力用到齜牙裂嘴，還不斷告訴她：「你忍！你忍完就沒事！」

▲筋肉媽媽遇到天兵月嫂。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲筋肉媽媽遇到天兵月嫂。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

請繼續往下閱讀...

筋肉媽媽咬牙硬是忍了下來，怎料悲劇發生，腫脹的乳房不但沒有消退，還被按到出血，從乳頭的地方滲出血來，導致她發炎高燒，月嫂更天兵，見到這狀況竟然拿出高麗菜葉來敷胸部，她因為無力抗拒只好任由擺佈，但狀況沒有好轉，最後趕快送醫院治療。

後來筋肉媽媽才知道，原來通乳不能用蠻力硬按，否則狀況只會更嚴重，她回想當時狀況，乳房變得像石頭一樣硬，就算不碰它都會痛得哇哇叫。不只如此，她當時要求月子餐盡量清淡，卻被月嫂打槍：「這樣營養不夠啦！」做出來的料理每一道都油膩到不行，讓她更是崩潰。

▲筋肉媽媽遇到天兵月嫂。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲筋肉媽媽遇到天兵月嫂。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

剛出生的嬰兒因為有時候鼻子裡會卡鼻涕，筋肉媽媽原本有準備吸鼻器讓月嫂使用，但月嫂堅持用傳統方式，要用嘴巴吸出鼻涕，她終於忍無可忍，認為和月嫂無法溝通，在經過兩個禮拜的煎熬後決定自己坐月子，和月嫂解除合約，卻也因此她身體沒有調養好，健康變得很差。

推薦閱讀

老闆留女主管加班！　OL隔天進公司「矮櫃上撿到內褲」…聞到一股味：用過的

老闆留女主管加班！　OL隔天進公司「矮櫃上撿到內褲」…聞到一股味：用過的

男友神秘看手機！　她翻訊息發現「女主管驚人秘密」…超綠：難怪上班被整超慘

男友神秘看手機！　她翻訊息發現「女主管驚人秘密」…超綠：難怪上班被整超慘

紀錄片影廳全空！　超馬好手陳彥博「一個人進場看」崩潰大哭：努力全瓦解

紀錄片影廳全空！　超馬好手陳彥博「一個人進場看」崩潰大哭：努力全瓦解

一樣是大腸癌3期！　他和賀一航「做出不同選擇」…最後活下來了

一樣是大腸癌3期！　他和賀一航「做出不同選擇」…最後活下來了

義大利麵這樣煮刮油狂瘦！　「1個烹煮關鍵」營養師認證：真的吃不胖

義大利麵這樣煮刮油狂瘦！　「1個烹煮關鍵」營養師認證：真的吃不胖

詹惟中「3年前預言成真」林志玲結婚！　鐵口「3年內懷孕」：他們性事超合

詹惟中「3年前預言成真」林志玲結婚！　鐵口「3年內懷孕」：他們性事超合

擠奶親戚突闖入！老婆怕到發燒病倒　岳母「冷冷嗆這句」…他心寒：太傷人

擠奶親戚突闖入！老婆怕到發燒病倒　岳母「冷冷嗆這句」…他心寒：太傷人

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！　8年網紅女友摸冰屍痛哭：為什麼沒拉住你

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！　8年網紅女友摸冰屍痛哭：為什麼沒拉住你

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

快訊／80歲馬如龍驚傳病危急救中！　「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜

快訊／80歲馬如龍驚傳病危急救中！　「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

言承旭「這敗筆」錯過林志玲！　她等17年放棄了...半年姊弟戀「閃嫁日本老公」

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

林志玲沒嫁言承旭「F4魔咒徹底成真！」　轟烈熱戀4女神全沒走到終點

言承旭拍戲驚爆「異常反應」令人心疼！　聞林志玲結婚反問：真的嗎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

筋肉媽媽

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周揚青原來超有料！　透視裝搭車被拍「驚見渾圓亮點」網：掉出來了
  2. 馬如龍大女兒現身！　進加護病房3分鐘走出
  3. 弘大漫畫咖啡廳換新家！記得走上屋頂...戶外美到拍不停
  4. 新手媽漲奶痛爆！　天兵月嫂「鐵沙掌」發功猛掐…乳房噴血悲劇了
  5. 李懿吃吐司邊1個月　內分泌失調「經期1個月3次」
  6. HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！
  7. Hebe驚問「會死嗎」Selina淚崩！　經紀人「被惹火」當場變臉：騙人的單位
  8. 演員喝醉說要拍電影　配樂家撂狠話真的跑去當導演！
  9. 詹惟中「3年前預言成真」林志玲結婚！　鐵口「3年內懷孕」：他們性事超合
  10. 《BTS WORLD》兩年前JIMIN就劇透！　「一萬張照片」1比1對話不是夢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366