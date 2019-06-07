新手媽漲奶痛爆！　天兵月嫂「鐵沙掌」發功猛掐…乳房噴血悲劇了

記者田暐瑋／綜合報導

女人產後坐月子相當重要，有人會去月子中心，也有人選擇請月嫂來家裡照顧，但如果遇上恐怖月嫂真的是一場噩夢。部落客筋肉媽媽就曾遇上一個粗魯大媽型的月嫂，看到她漲奶痛到不行，自誇超會按摩通奶，結果使出「蠻荒之力」狂按，她的乳房最後出血緊急送醫，簡直是「血上加霜」。

健身部落客筋肉媽媽透露，當時生產後請的月嫂有山東大媽的架式，個性大剌剌，一舉一動也相當粗魯，她因為產後塞奶，胸部痛到不行，月嫂看了就得意說：「告訴你，這個我最會，我超會按！」她不疑有他，誰知道月嫂竟用手指關節猛按猛推，像是殺紅眼一樣，用力用到齜牙裂嘴，還不斷告訴她：「你忍！你忍完就沒事！」

▲筋肉媽媽遇到天兵月嫂。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）



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筋肉媽媽咬牙硬是忍了下來，怎料悲劇發生，腫脹的乳房不但沒有消退，還被按到出血，從乳頭的地方滲出血來，導致她發炎高燒，月嫂更天兵，見到這狀況竟然拿出高麗菜葉來敷胸部，她因為無力抗拒只好任由擺佈，但狀況沒有好轉，最後趕快送醫院治療。

後來筋肉媽媽才知道，原來通乳不能用蠻力硬按，否則狀況只會更嚴重，她回想當時狀況，乳房變得像石頭一樣硬，就算不碰它都會痛得哇哇叫。不只如此，她當時要求月子餐盡量清淡，卻被月嫂打槍：「這樣營養不夠啦！」做出來的料理每一道都油膩到不行，讓她更是崩潰。

▲筋肉媽媽遇到天兵月嫂。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）



剛出生的嬰兒因為有時候鼻子裡會卡鼻涕，筋肉媽媽原本有準備吸鼻器讓月嫂使用，但月嫂堅持用傳統方式，要用嘴巴吸出鼻涕，她終於忍無可忍，認為和月嫂無法溝通，在經過兩個禮拜的煎熬後決定自己坐月子，和月嫂解除合約，卻也因此她身體沒有調養好，健康變得很差。