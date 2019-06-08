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林志玲看清了－不是非「言承旭」不可！　一犯下這2大禁忌：親手殺死愛情

文／田暐瑋

「後來，我總算學會了如何去愛，可惜你早已遠去，消失在人海，後來，終於在眼淚中明白，有些人，一旦錯過就不再」，年紀大了遇到愛情，總會習慣性退縮及自我懷疑，害怕走過了這個村，就再也找不到下個店，「不夠勇敢」似乎成了一種無形的枷鎖，而志玲姐姐無疑是告訴每個對愛不夠勇敢的女人－我不是非「言承旭」不可！

▲言承旭和林志玲。（圖／翻攝自臉書）

▲林志玲。（圖／翻攝自臉書）

每個單身的大齡女子身邊，很可能都會有個「言承旭」，嚐盡曖昧滋味，卻在最需要有個肩膀的脆弱時刻，只能暗自哭泣，跟沙發枕頭討個溫暖抱抱，曾經想過委曲求全，但終究擋不了越來越明鏡似的內心，最後，她看清了，一味的體貼忍讓其實也是一種膽小，要有愛自己的勇氣，離開一個讓你受盡寂寞的人。

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愛情最大的殺手就是「理所當然」和「給的不是他／她要的」，在正常的人類關係中，真正唯一付出不會要求回報的就是父母對子女，情人間的「無私奉獻」一次兩次可能還可以當作歡喜甘願，但次數一多、時間一久，接受方連一個微笑、一句謝謝，甚至見你有難還不站出來挺到底，親愛的，這叫做「慢性自殺」，陪葬的是無價的情份和真心，說到底，這種人最愛的其實還是自己。

▲言承旭和林志玲。（圖／翻攝自臉書）

▲林志玲。（圖／翻攝自臉書）

無私奉獻這個字眼看起來唯美浪漫，但另一個面向其實叫作「雞婆」，有些人奴性堅強，總愛做一些「為了對方好」的事，卻從來不考慮「這是不是對方需要的」。如果要好理解一點，這就和「有種冷，叫作阿嬤覺得冷」、「有種餓，叫作奶奶覺得你餓」有異曲同工之妙。（阿嬤和奶奶對不起！愛你們哦～）

志玲姐姐在宣布喜訊時，開頭就說了「愛與勇氣」，這4個字氾濫充斥在各種標語、口號、偶像劇台詞中，人們已經麻痺了，隨便找個路人說出口，可能都會讓人覺得可笑又難為情，但志玲姐姐賦予了這4個字靈魂，以她經歷過的，到現在她所得到的，這4個字從她口中說出，絕對能讓人信服。

▲言承旭和林志玲。（圖／翻攝自臉書）

▲言承旭。（圖／翻攝自言承旭臉書）

我身邊的朋友們，在揮別上一段錯誤的馬拉松苦戀後，立刻找到真命天子並結婚的例子不在少數。的確，在遭遇失敗後，誰都會畏縮自卑，懷疑自己是不是只能孤獨終老，激烈一點的還是自暴自棄開始遊戲人間，但我也有另一派朋友，哭完之後拍拍灰塵，更清楚自己要的是什麼，當作累積經驗值。

「只有傷過幾次，之後路過窟窿才會記得閃開」
「跌倒就跌啊，不然媽媽生一雙腳給你做什麼用的？」
「你要慶幸是單身失戀，而不是婚內失戀」
「他不願意給承諾，是因為他根本沒那麼愛你」

志玲姐姐17年來名字都和言承旭掛勾在一起，即使年紀到達社會所定義的剩女，但她沒有因此變得畏縮，仍然勇敢地相信愛情、勇敢地相信自己做得到、勇敢地面對內心真正的聲音，在遇到一個能夠溫暖她內心的對象後，她才更有勇氣去突破社會硬架在她身上的框框，和之後排山倒海而來的兇猛輿論。

▲言承旭和林志玲。（圖／翻攝自臉書）

▲林志玲。（圖／翻攝自臉書）

我很喜歡作家角子的這段話：「沒有白吃的苦，沒有白流的眼淚。這世界沒有可以永遠困住妳的人。要努力前進，將來才有機會轉身，然後在那個轉身裡，看見自己更美麗的勇敢。」

我相信，志玲姐姐在這段漫長的等待期裡，仍然持續地走在往更美好目標的道路上，也謝謝志玲姐姐，在這段期間裡，不斷釋出她勇敢的力量，成了很多正在迷惘茫然的女孩女人一座堅固的靠山。

當自己「對了」，才會有「對的時間」，也才會認出那個「對的人」。現在志玲姐姐也終於能實現她一直以來的願望…

「當真正屬於我的愛情來臨時，我最想做的事情是，和他手牽手走在陽光裡。」

其實，這篇從來就不是在討論「林志玲為什麼不嫁言承旭」、「言承旭為什麼不告白」，畢竟一段感情不是局外人能置喙，這裡聊的是，志玲姐姐的結婚為什麼能讓這麼多人感動和反思，一個如此完美的女人，獨自忍受感情世界被攤在陽光下受人評論17年，還能堅持努力地相信愛情，這種坦白率真的可愛，絕對值得受到每個人她祝福喝采！

▲言承旭和林志玲。（圖／翻攝自臉書）

▲林志玲嫁給了愛情。（圖／翻攝自林志玲微博）

田暐瑋

ETtoday星光雲娛樂編輯，愛鑽牛角尖又有雙重人格的雙子座，無法控制的神經質，罹患資訊脫節恐懼症，在職場打滾了6年，是個不折不扣的老屁股，只能靠寫寫娛樂新聞，保持一顆還在年輕邊緣掙扎的心。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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