今年第一場！BTS粉絲應援心血恐泡湯　經紀公司「神隱一個月」出聲道歉

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）六月將在釜山、首爾兩地舉辦粉絲見面會，粉絲們也準備要給剛結束歐美巡迴的他們最強大的中場應援活動。不過由於相關活動都需事先向經紀公司提出申請，這回卻傳出經紀公司整整一個月沒有回覆信件，導致應援可能開天窗，他們所屬的BigHit娛樂對此向粉絲道歉。

▲防彈少年團近日在歐美展開巡迴。（圖／翻攝自推特）



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防彈少年團將於6月15、16日在釜山，以及6月22、23在首爾，分別舉辦四場粉絲見面會，粉絲聯應團隊在四月初就和公司聯繫，除了討論手幅標語，也需要知道活動人數，並準備對應數量的應援手幅。不過BigHit娛樂相關負責人卻神隱了一個多月，都未回覆信件。

直到活動剩不到兩週時，BigHit娛樂才告知粉絲約需要8萬6千張手幅。由於初估費用需要1000萬韓元（約台幣26萬元），粉絲募資時間非常短，極有可能會在應援活動開天窗。由於他們日前在倫敦才因應援感動落淚，且6月的粉絲見面會也是他們今年第一場在南韓的大型團體單獨售票活動，讓不少粉絲相當無奈又氣憤。

▲防彈少年團六月將在釜山和首爾舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝自推特）

對此經紀公司也承認錯誤，除了在官咖公開向粉絲道歉外，更承諾：「相當理解本次應援準備過程中的困難，就算要BigHit娛樂提供支援，也希望能讓粉絲應援活動順利進行。」並再次強調：「對於許多粉絲為此次應援活動心力交瘁，感到非常抱歉。」但對於整整一個月未回信理由仍未說明。