粉絲搶救成功！《魔鬼神探》復活　「確定會拍第五季」看得到結局

記者蕭采薇/綜合報導

人氣美劇《魔鬼神探》(Lucifer)改編自尼爾蓋曼的漫畫《睡魔》系列的外傳《路西法》,自2016年開播,原是是華納電視台製作,並於福斯電視台播出,雖然評價不錯卻一度因收視不如預期遭到腰斬。幸好最後串流平台Nextflix接手,如今也確定將拍攝最終季第五季,讓粉絲感動大喊:「終於可以看到結局了。」

▲人氣美劇《魔鬼神探》(Lucifer)確定將拍攝最後一季。(圖/翻攝自推特)



《魔鬼神探》講述管理地獄的「墮落天使」路西法來到人間,結果發現一個女警探對他的誘惑和影響不為所動,決定和她組成搭檔合作破案,劇情探討人性也融合宗教觀點。儘管影集評價不差,但第三季收視率下滑,導致遭到電視台腰斬。

不過在粉絲和演員的努力下,最終由串流平台Nextflix接手,並於五月初推出第四季。當時節目統籌伊爾笛莫德羅奇(Ildy Modrovich)曾表示,會在6月8日前知道能否成功續訂,因此在這一個多月中的收視成績和反應將成為關鍵。

Nextflix果真在8日公佈結果,《魔鬼神探》成功獲得續訂,而第五季也將是最終一季,這也意味著劇迷們確定可以看到這部影集的結局。得知消息後,男主角湯姆艾利斯(Tom Ellis)興奮歡呼,最後又轉換成劇中角色「路西法」的聲音說:「地獄見。」影片也在推特瘋傳。

thanks to the lucifans, #lucifer's story will come to an end the way it should: the fifth and final season is coming to @netflix. pic.twitter.com/EvknS5AVHK