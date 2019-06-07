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粉絲搶救成功！《魔鬼神探》復活　「確定會拍第五季」看得到結局

記者蕭采薇／綜合報導

人氣美劇《魔鬼神探》（Lucifer）改編自尼爾蓋曼的漫畫《睡魔》系列的外傳《路西法》，自2016年開播，原是是華納電視台製作，並於福斯電視台播出，雖然評價不錯卻一度因收視不如預期遭到腰斬。幸好最後串流平台Nextflix接手，如今也確定將拍攝最終季第五季，讓粉絲感動大喊：「終於可以看到結局了。」

▲▼人氣美劇《魔鬼神探》（Lucifer）確定將拍攝最後一季。（圖／翻攝自推特）

▲人氣美劇《魔鬼神探》（Lucifer）確定將拍攝最後一季。（圖／翻攝自推特）

《魔鬼神探》講述管理地獄的「墮落天使」路西法來到人間，結果發現一個女警探對他的誘惑和影響不為所動，決定和她組成搭檔合作破案，劇情探討人性也融合宗教觀點。儘管影集評價不差，但第三季收視率下滑，導致遭到電視台腰斬。

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不過在粉絲和演員的努力下，最終由串流平台Nextflix接手，並於五月初推出第四季。當時節目統籌伊爾笛莫德羅奇（Ildy Modrovich）曾表示，會在6月8日前知道能否成功續訂，因此在這一個多月中的收視成績和反應將成為關鍵。

Nextflix果真在8日公佈結果，《魔鬼神探》成功獲得續訂，而第五季也將是最終一季，這也意味著劇迷們確定可以看到這部影集的結局。得知消息後，男主角湯姆艾利斯（Tom Ellis）興奮歡呼，最後又轉換成劇中角色「路西法」的聲音說：「地獄見。」影片也在推特瘋傳。

《魔鬼神探》共同節目統籌伊爾笛莫德羅奇和喬亨德森（Joe Henderson）在共同聲明中表示，感謝Nextflix復活了這部影集，讓製作團隊有充份時間為畫下完美句點，他們也承諾：「我們想回報粉絲們的支持和熱情，好戲還在後頭！」

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