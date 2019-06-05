麥莉被強吻反遭批「穿得像妓女」　氣炸嗆聲：跟五人上床也和你們無關！

記者蕭采薇／綜合報導

美國小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）去年和「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）的弟弟連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚。日前夫妻一起去西班牙度假的風聲走漏，大批粉絲湧入飯店周圍，一名狂粉更趁亂強吻麥莉引起譁然。不過卻有酸民對此批評道：「她穿得太少了！」讓麥莉大動肝火回應。

▲麥莉作風性感，沒想到被強吻後反遭罵「穿太少」。（圖／翻攝自推特）

麥莉被強吻的影片曝光後，許多人譴責該名粉絲的瘋狂行徑，卻也冒出部分人士指責麥莉當天穿著白色露腰上衣：「妳穿得太少了，早該要想到會發生這種事。」更有人酸言酸語表示：「妳不是走『性感』路線嗎？有什麼好抱怨？」更稱她「穿得像妓女」。

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▲麥莉被強吻反遭罵「穿太少」，她貼出酸民留言嗆聲。（圖／翻攝自推特）



麥莉對此大動肝火，用第三人稱公開回應道：「她想穿什麼就穿什麼，她可以是處女，也能和五個不同男人上床。她可以和丈夫廝守，也能和女友相愛。她可以大膽裸露身體，就是不能夠未經同意被人隨便摟抱。」並加上標籤「#別他x的干涉我的自由」。

▲麥莉嗆聲「別他x的干涉我的自由」，獲得超過40萬網友支持。（圖／翻攝自推特）

麥莉的嗆聲讓不少人看了瘋狂叫好，應聲說道：「這年頭居然還有人檢討被害者！」、「要穿什麼是人的自由，不代表別人可以任意侵犯。」目前已有超過11萬次轉發，多數都是支持麥莉的聲音。

▲麥莉被瘋狂粉絲強吻。（圖／翻攝自CELEBRITY GOSSIP YouTube）

麥莉和連恩漢斯沃前往西班牙度假，不過當兩人從飯店門口出來時，立刻被大批歌迷包圍。為了安全起見，麥莉躲在老公背後緊牽著手，怎料走到一半突然被左邊的男歌迷拉頭髮後又被整個架去強吻，雖然她還是保持著笑容，但第一時間馬上就轉了身想迴避，看得出來嚇了很大一跳。

▲麥莉被瘋狂粉絲強吻，老公連恩回頭狂瞪。（圖／翻攝自CELEBRITY GOSSIP YouTube）

連恩漢斯沃發現老婆突然有大動作，於是轉頭過去看見這驚人的一幕，氣得狠瞪該名男粉絲外也立即改將麥莉擁入懷中保護。這段影片很快就在各大社群平台上傳開，不只粉絲氣憤，一般網友也認為該名男粉絲根本就是變態，直呼：「要不是人太多，你一定被連恩揍爆！」

▲麥莉作風性感，沒想到被強吻後反遭罵「穿太少」。（圖／翻攝自推特）