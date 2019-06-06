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「電音天才」Avicii遺作塵封一年曝光　粉絲槍先聽「哭到說不出話」

記者蕭采薇／綜合報導

有「電音天才」美譽的瑞典知名DJ艾維奇（Avicii），去年4月20日被發現陳屍在阿曼的首都馬斯喀特旅館，得年僅28歲。在他離世滿周年後一個多月，在家屬同意之下終於能讓他生前的遺作《TIM》在6月6日問世，並於晚上11點全球同步上線。

▲▼瑞典知名DJ艾維奇（Avicii）遺作正式發行。（圖／環球提供）

▲瑞典知名DJ艾維奇（Avicii）遺作正式發行。（圖／環球提供）

為了讓全球EDM樂迷能夠再次重溫當初聽見他音樂作品的感動，唱片公司特別舉辦「EXPERIENCE THE ALBUM - TIM」活動，為艾維奇這張專輯量身打造了17台特製的試聽裝置，選擇在全球14個城市搶先讓當地樂迷聽見艾維奇的遺作，而台北也成為除了日本東京之外，亞洲唯一獲選的城市。

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台灣唱片公司在收到裝置後，立即在網路號召樂迷前來使用這台特別的試聽裝置，只要當樂迷的手放上裝置時，這台特別的試聽機會自動隨機與國外樂迷同步連線，讓兩地的樂迷能夠一起同時試聽艾維奇的新歌，而這個「連接」的概念也正是艾維奇想要透過這張專輯所傳達給歌迷的，就是希望藉由音樂能將所有人的心連結在一起，許多歌迷在試聽歌曲時都感動得流下眼淚。

▲▼粉絲聽到艾維奇（Avicii）新歌感動落淚。（圖／翻攝自環球提供影片）

▲粉絲聽到艾維奇（Avicii）新歌感動落淚。（圖／翻攝自環球提供影片）

艾維奇生前曾因身體狀況之因宣佈終止所有演出，而正是在那段休息期間，他又重燃對音樂的熱情及靈感，所以這張專輯《TIM》也應運而生。其實在艾維奇離世之前，這張音樂作品已接近完成狀態，但因為艾維奇的突然驟逝導致當時無法發行。如今他的家人與生前創作好友們為紀念他，終於決定以他作音樂的標準推出這張專輯完成他的遺願。

▲▼瑞典知名DJ艾維奇（Avicii）遺作正式發行。（圖／環球提供）

▲瑞典知名DJ艾維奇（Avicii）遺作正式發行。（圖／環球提供）

專輯中除了唱片公司先前釋出的兩波催淚單曲《SOS》及《Tough Love》之外，還收錄與酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬丁（Chris Martin）及謎幻樂團（Imagine Dragons）的合作歌曲，專輯於6月6日晚上11點全球同步發行。艾維奇的父親也在今年三月成立Tim Bergling基金會，專注於預防精神疾病及自殺問題，並表示會將專輯的收益捐助到基金會，為更多受精神疾病所苦的患者帶來更多幫助。

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