《冰與火》咖啡杯真凶出現　珊莎「100％確認」是雪諾：因為他超懶！

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）雖已播畢，但相關話題仍持續延燒。其中飾演珊莎史塔克的蘇菲特納（Sophie Turner），近來正為電影《X戰警：黑鳳凰》宣傳，這次不開玩笑，直接指名她認為先前出包的「咖啡杯之亂」，兇手就是飾演瓊恩雪諾的基特哈靈頓（Kit Harington）。

▲「珊莎」蘇菲特納「百分百確定」咖啡杯是瓊恩雪諾放的。（圖／翻攝自YouTube／Team Coco）

蘇菲特納日前接受主持人康納歐布萊恩（Conan O’Brien）訪問，再度提起出現在《冰與火之歌：權力遊戲》最終季中，出現在桌上的咖啡外帶杯。她笑說：「我每天都聽到這個咖啡杯的事，至少很高興知道，咖啡杯受到的關注和壓力比結局多太多了。」

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▲《冰與火之歌》最終季畫面出現咖啡外帶杯。（圖／翻攝自HBO畫面)

雖然之前蘇菲特納在節目上被老公喬強納斯（Joe Jonas）懷疑，就是留下咖啡杯的「兇手」，她忿忿不平地解釋那並非自己留下的，還開玩笑指出真正的兇手是「龍母」艾蜜莉亞克拉克。不過這回在訪問裡，她認真表示：「我覺得不是艾蜜莉亞做的。」

▲《冰與火之歌：權力遊戲》瓊恩雪諾。（圖／HBO提供）

蘇菲特納笑說：「因為基特很懶，我想這件事是他做的。」指出兇手其實很有可能就是飾演瓊恩雪諾的基特哈靈頓。她分析道：「這杯子很明顯是在基特的前方，但被移動了一下，看起來像在我的位置上（指珊莎的位置），但其實我這幕也不在座位上，所以百分之百就是基特！」也讓沉寂一陣的「咖啡杯之亂」，再度引起討論。