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喬強納斯鬆口：泰勒絲還是朋友　8年前被爆「27秒電話分手」大和解

記者蕭采薇／綜合報導

西洋小天后泰勒絲（Taylor Swift）曾於2008年與與「強納斯兄弟」的二哥喬（Joe Jonas）交往，兩人戀情雖只維持3個月，卻因為泰勒絲當年在節目上報復喬強納斯，曝光兩人的27秒分手過程，至今仍被世人所記得。泰勒絲8年後公開道歉，稱那是「青春期最大的叛逆」，喬強納斯也對此事大方回應。

▲泰勒絲。（圖／翻攝自IG／泰勒絲、喬強納斯、《艾倫秀》）

▲泰勒絲曾與喬強納斯交往3個月。（圖／翻攝自IG／泰勒絲、喬強納斯）

強納斯兄弟（Jonas Brothers）近日接受訪問，被問及泰勒絲在《艾倫秀》對他公開道歉一事，喬娘納斯大方回應道：「我覺得很好，年輕的時候那件事的確讓我很難過，但最終我釋懷也原諒了。泰勒絲也釋懷了，所以我們現在還是好朋友，我們真的覺得這件事（指做回朋友）很好，一切都很棒。」

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▲泰勒絲。（圖／翻攝自IG／泰勒絲、喬強納斯、《艾倫秀》）

▲喬強納斯今年與《冰與火之歌：權力遊戲》蘇菲特納完婚。（圖／翻攝自IG／喬強納斯）

事實上，兩人其實只交往短短3個月，卻因為這件事至今名字都常常一起登上新聞版面。不過他們其實也都已經放下一切愛恨情仇，先前在告示牌音樂獎上，喬強納斯還和妻子蘇菲特納（Sophie Turner）一起在台下看泰勒絲的演出。而泰勒絲也曾公開表示欣賞蘇菲特納，雙姝過去在《葛漢諾頓秀》見面時，還給了對方大大的擁抱，並無外傳的有芥蒂或不合。

▲泰勒絲。（圖／翻攝自IG／泰勒絲、喬強納斯、《艾倫秀》）

▲喬強納斯和蘇菲特納經常出雙入對。（圖／翻攝自IG／喬強納斯）

泰勒絲為宣傳新作品睽違4年再度登上《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show），她在節目中的快問快答環節中，被問及青春期最大的叛逆是什麼？她回答：「可能就是我在妳節目上讓喬成為眾矢之的，那真的太過分了，我們現在可以一笑置之了，那真的有點誇張了，就是我青少年的時候不懂事。」

▲泰勒絲。（圖／翻攝自IG／泰勒絲、喬強納斯、《艾倫秀》）

▲泰勒絲坦言，當年在節目爆料是「青春期的叛逆」。（圖／翻攝自《艾倫秀》）

回溯到2008年，當時泰勒絲上《艾倫秀》宣傳專輯《Fearless》，當時年僅19歲的她，談及專輯中大部分的歌曲都與「愛情和男生」有關，有一首就是關於前男友喬強納斯的，後來主持人追問兩人處理分手的關係，她爆出超對方用27秒電話分手，更表示：「從分手之後我們就沒再講過話了，就這樣吧，總有一天我會找到一個很好又適合我的人。」不過如今兩人也都各自找到感情歸屬。

▲▼ 泰勒絲 。（圖／翻攝泰勒絲IG）

泰勒絲和喬強納斯重新做回朋友。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

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