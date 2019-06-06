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抖音神曲《Old Town Road》讓4大牌都「卡二」　Lil Nas X登人生第一組封面

文／蕭采薇

先前曾為大家報導過，在西洋歌壇兩大流量泰勒絲（Taylor Swift）和老菸槍雙人組（The Chainsmokers）夾擊下，殺出重圍在告示牌上蟬聯多週冠軍的奇蹟神曲《Old Town Road》，至今已讓包括尚恩曼德斯（Shawn Mendes）、紅髮艾德（Ed Sheeran）和小賈斯汀（Justin Bieber），都因為這首歌在排行榜「卡二」。

▲▼Lil Nas X以一首《Old Town Road》在抖音竄紅。（圖／翻攝自推特）

▲20歲的Lil Nas X以一首《Old Town Road》在抖音竄紅。（圖／翻攝自推特）

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《Old Town Road》在爆紅以來，已經拿下包括數位榜、串流榜、R&B/Hip-Hop榜、Rap榜的最長8週冠軍，更妙的是，它還是一首鄉村歌曲。期間包括波茲馬龍（Post Malone）的《Wow》、泰勒絲的《ME!》、尚恩曼德斯的《If I Can't Have You》，甚至是神曲製造機配上流量天王，紅髮艾德與小賈斯汀合作的《I Don't Care》，通通都敗給了這首歌。

在歐美流行樂界，有個說法叫做「卡二」。意思是因為一首歌曲盤據排行榜冠軍太久，使得其他很優秀（且多是備受期待）的歌曲只能在第二名卡著，到最後都沒辦法攻上第一名。

▲《Old Town Road》逆襲告示牌榜單。

《Old Town Road》至今已讓四首歌曲「卡二」，而歷史上同樣有過這般豐功偉業的歌曲，還包括惡女凱莎（Ke$ha）的《Tik Tok》、黑眼豆豆（The Black Eyed Peas）的《I Gotta Feeling》、瑪利亞凱莉（Mariah Carey）的《We Belong Together》，以及曾拿下奧斯卡與金球獎「最佳電影主題曲」的《You Light Up My Life》，首首都是一說出人就嚇死人的經典名曲。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）和紅髮艾德（Ed Sheeran）合作，10日推出新單曲。（圖／翻記者湯興漢攝、CFP）

▲紅髮艾德和小賈斯汀兩大天王合作，也沒能贏過《Old Town Road》。（圖／翻記者湯興漢攝、CFP）

《Old Town Road》其實在去年底就推出，原唱Lil Nas X是個沒有唱片公司撐腰的20歲饒舌歌手，沒有雄厚的資源和經歷。不過Lil Nas X相當擅長使用社群軟體，由於發行當時適逢西部冒險遊戲《碧血狂殺2》全球熱銷，Lil Nas X看準市場，免費授權自己的《Old Town Road》給所有「TikTok」的使用者。

▲▼2019年「告示牌音樂獎」（Billboard Music Awards）表演－泰勒絲（Taylor Swift）、強納斯兄弟（Jonas Brothers）、防彈少年團（BTS）與海爾希（Halsey）、瑪丹娜（Madonna）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲睽違多年的新歌《ME!》，遇上《Old Town Road》也沒能拿下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

此舉後來促成了「Yee-Yee Haw Challenge」，網友拍攝自己喝了果汁後，變身牛仔的15秒KUSO影片。這股網路熱潮背後，Lil Nas X成了最大的受益者。光是在抖音上，「#oldtownroad」標籤就累積近4千萬觀看數，讓Lil Nas X從「TikTok」紅回現實世界，並獲得一張哥倫比亞唱片公司的合約。

▲▼《Old Town Road》Lil Nas X拍了人生第一本雜誌封面。（圖／翻攝自《Teen Vogue》）

▲Lil Nas X近來拍了人生第一本雜誌封面。（圖／翻攝自《Teen Vogue》）

Lil Nas X近來也拍攝了登上《Teen Vogue》封面，這也是生平第一次成為雜誌封面人物。《Old Town Road》徹底改變了他的人生，Lil Nas X透露，近一個月來不斷接受媒體訪問和各種通告，是過去的他從未想過的事。Lil Nas X也坦言，對這樣忙碌的生活，「還在適應當中。」

●作者蕭采薇，《ETtoday星光雲》娛樂中心國際組記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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