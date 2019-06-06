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停播14年鬆口「《六人行》可能回歸」　珍妮佛安妮斯頓：我們都願意！

記者蕭采薇／綜合報導

說起陪伴無人走過青春的影集，就不得不提堪稱是長壽美劇始祖的《六人行》（Friends）。自2004年第十季停播，15年來不斷有粉絲希望故事能接續下去。飾演瑞秋（Rachel Green）的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）近日登上《艾倫秀》，脫口承認《六人行》有可能回歸。

▲▼珍妮佛安妮斯頓鬆口：「六人行有可能回歸。」（圖／翻攝自IG／theellenshow）

▲《六人行》是許多美劇迷心中經典。（圖／翻攝自IG／theellenshow）

珍妮佛安妮斯頓近日登上《艾倫秀》，主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）開門見山問：「《六人行》有可能回歸嗎？」只見珍妮佛安妮斯頓遲疑了一下，接著說：「有何不可？你知道嗎，我其實很樂意。我敢說女生們都願意，男生們也是，任何事情都有可能發生。」

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▲▼珍妮佛安妮斯頓鬆口：「六人行有可能回歸。」（圖／翻攝自IG／theellenshow）

▲珍妮佛安妮斯頓鬆口「六人行有可能回歸。」（圖／翻攝自IG／theellenshow）

珍妮佛安妮斯頓這番話讓不少《六人行》鐵粉興奮不已，加上日前劇中飾演莫妮卡的寇特妮考克絲（Courteney Cox），在IG上傳一張「六人行」的經典合照，並寫道：「這是我們六個人去拉斯維加斯時拍的，那時我們還不知道，我們會成為『六人行』好友。」讓粉絲大呼：「超級懷念！」種種跡象也讓人期待，或許真能等到《六人行》回歸的一天。

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六人行, Friends, 寇特妮考克絲, 珍妮佛安妮斯頓, 麗莎庫卓, 麥特勒布郎, 馬修派瑞, 大衛史威默

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