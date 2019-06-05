貝克漢「嘴對嘴親吻」7歲女兒哈珀　主持人批：超怪！驚悚！

記者蕭采薇／綜合報導

英國足球金童大衛貝克漢（David Beckham）與愛妻維多莉亞（Victoria Beckham）育有三子一女，其中女兒哈珀（Harper Beckham）不只是唯一的女孩還是家中老么，備受萬千寵愛。不過貝克漢近來上傳一張與7歲哈珀嘴對嘴親吻的照片，意外引起論戰。

▲貝克漢一家近來到美國邁阿密度假。（圖／翻攝自IG）



貝克漢近來帶著家人在美國邁阿密度假，他在IG曬出全家福照片，幸福模樣羨煞不少粉絲。不過妻子維多莉亞其實也在限時動態上傳貝克漢與7歲女兒哈珀的嘴對嘴親吻影片，反應相較之下就顯得相當兩極。

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英國知名脫口秀《早安英國》主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）5日在節目上看了影片後，直言批評道：「這是很甜蜜沒錯，但有哪個父親會親自己女兒的嘴唇？這太奇怪了，還相當驚悚。你們甚至還貼出來給全世界看？為什麼？」

▲貝克漢嘴對嘴親吻7歲女兒哈珀，影片引起爭議。（圖／翻攝自IG）

皮爾斯摩根也在網路上引起論戰，有人認為親人間表達愛意有何不可，但也有人認為，哈珀馬上就要8歲，已經是一個小大人了，就算是爸爸，但親吻成年男子嘴唇的行為確實有些不妥。事實上，這不是大衛貝克漢第一次被批評和小孩太過親密，但他在2017年就曾回應道：「我會親吻我的每一個孩子。」言下之意不論是兒子或是女兒，他都用同樣的方式疼愛。

▲皮爾斯摩根批評大衛貝克漢親吻女兒。（圖／翻攝自《早安英國》）