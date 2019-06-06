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雷／《黑鏡》黑蝠鱝捧臉〇〇獵鷹　戲迷狂嗨：漫威和DC終於搞起來！

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記者蕭采薇／綜合報導

全球觀眾期待的影集《黑鏡》已於5日正式上線，本季共有三集，第一集《Striking Vipers》由準美國隊長「獵鷹」安東尼麥基，與《水行俠》黑蝠鱝的葉海雅阿巴杜馬汀二世主演。兩人在劇中的吻戲，讓戲迷興奮直喊：「漫威跟DC搞起來了！」

▲▼《黑鏡》第五季《Striking Vipers》由準美國隊長「獵鷹」安東尼麥基，與《水行俠》黑蝠鱝的葉海雅阿巴杜馬汀二世主演。（圖／翻攝自Nextflix）

▲《Striking Vipers》由安東尼麥基，與葉海雅阿巴杜馬汀二世主演。（圖／翻攝自Nextflix）

《黑鏡》這齣充滿未來寓言式的神劇，將再次帶領觀眾感受到科技糖衣引發的後遺症。《Striking Vipers》敘述兩個原本超麻吉卻疏遠已久的大學同學丹尼和卡爾，在一次生日宴會上再聚首，後來一起玩起了VR遊戲。

▲▼《黑鏡》第五季《Striking Vipers》由準美國隊長「獵鷹」安東尼麥基，與《水行俠》黑蝠鱝的葉海雅阿巴杜馬汀二世主演。（圖／翻攝自Nextflix）

▲丹尼和卡爾的VR遊戲角色，打著打著就打出了激情。（圖／翻攝自Nextflix）

但這一玩，卻玩出了大事。兩人在遊戲中化身的角色分別由《復仇者聯盟》、《星際異攻隊2》中演出螳螂女的龐克萊門捷夫，以及《水行俠》中飾演穆克上校的林路迪飾演。兩人的角色在遊戲裡打著打著就打出了激情，也讓已婚以及有女友的丹尼和卡爾陷入了對自己性向的疑惑中。

▲▼《黑鏡》第五季《Striking Vipers》由準美國隊長「獵鷹」安東尼麥基，與《水行俠》黑蝠鱝的葉海雅阿巴杜馬汀二世主演。（圖／翻攝自Nextflix）

▲丹尼和卡爾在雨夜親吻，想確認彼此是真感情還是遊戲的投射。（圖／翻攝自Nextflix）

最後兩人都想釐清對彼此究竟是真感情，還是只是在對遊戲角色的投射。他們在一個下雨的夜晚約了出來，先從打鬥開始，最後終於親上了。這一幕讓戲迷興奮直喊：「漫威跟DC搞起來了！」而影集結尾出乎意料的發展，也讓《黑鏡》最新一季再次掀起討論。

▲▼《黑鏡》第五季《Striking Vipers》由準美國隊長「獵鷹」安東尼麥基，與《水行俠》黑蝠鱝的葉海雅阿巴杜馬汀二世主演。（圖／翻攝自Nextflix）

▲另一個層面看，也是漫威的《美國隊長》獵鷹和DC《水行俠》黑蝠鱝親了。（圖／翻攝自Nextflix）

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黑鏡, Black Mirror, Striking Vipers, 美國隊長, 獵鷹, 水行俠, 黑蝠鱝, 安東尼麥基

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