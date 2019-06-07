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創作歌手3歲兒「自家泳池溺斃」　悲痛做出最不捨決定⋯器官全捐出！

記者蕭采薇／綜合報導

40歲美國鄉村創作歌手格蘭傑史密斯（Granger Smith）與愛妻安柏（Amber Emily Smith）共育有二子一女，夫妻倆經常在社群網站上曬出全家福照片。不過這個幸福美滿的家庭日前卻迎來悲劇，孩子中的3歲么兒瑞凡（River），日前在家中後院的游泳池溺水，經搶救後仍不幸身亡。

▲▼美國鄉村歌手格蘭傑史密斯3歲么兒溺斃。（圖／翻攝自IG）

▲格蘭傑史密斯常曬出全家福照片，悲劇卻降臨這個幸福家庭。（圖／翻攝自格蘭傑史密斯IG）

格蘭傑史密斯在IG悲痛寫道：「在此報告一個難以置信的消息，我們失去了最小的兒子—River Kelly Smith。因為一個悲慘的意外，醫生做了最大的努力，但還是沒辦法救回他。」言詞之間盡是身為人父的哀傷。

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▲▼美國鄉村歌手格蘭傑史密斯3歲么兒溺斃。（圖／翻攝自格蘭傑史密斯IG）

▲格蘭傑史密斯3歲么兒River溺斃。（圖／翻攝自格蘭傑史密斯IG）

格蘭傑史密斯也表示：「我和安柏討論過後，決定在最後的道別後捐出River的器官，讓其他孩子得到重生的機會。我們一家都相當悲痛和心碎，但我們也欣慰，因為知道他會和天父在一起。」他更婉拒所有慰問的花束和禮品，希望親友們將這些錢捐給兒童醫療機構，「因為這些醫護人員都相當了不起。」

▲▼美國鄉村歌手格蘭傑史密斯3歲么兒溺斃。（圖／翻攝自IG）

▲格蘭傑史密斯常曬出全家福照片，悲劇卻降臨這個幸福家庭。（圖／翻攝自格蘭傑史密斯IG）

格蘭傑史密斯在番話引起許多父母親的共鳴，紛紛湧入他IG打氣，也稱讚道：「謝謝你們的無私和大愛，讓更多孩子得救。」包括丹和沙伊（Dan + Shay）、達斯汀林奇（Dustin Lynch）、傑克歐文（Jake Owen）等知名歌手也都留言致意。

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