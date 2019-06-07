《BTS WORLD》兩年前JIMIN就劇透！　「一萬張照片」1比1對話不是夢

記者蕭采薇／綜合報導

從一年多前就只聞樓梯響，令全世界A.R.M.Y們望眼欲穿的手機遊戲《BTS WORLD》，終於宣佈要在6月26日正式上線。這其實不是防彈少年團（BTS）第一次推出手機遊戲，但之所以讓人如此興奮，在於這是第一款角色扮演遊戲養成遊戲，主打有如一對一和成員們對話，對粉絲們來說簡直是美夢成真。

▲防彈少年團推出手機養成遊戲《BTS WORLD》。（圖／網石公司提供）

《BTS WORLD》中，玩家將化身為防彈少年團的經紀人，因此在事先登錄時，團員名稱顯示的都是本名，而並非大家所熟悉的RM、SUGA、JIN、J-HOPE、JIMIN、V和JUNGKOOK，就是呼應劇情中，他都尚未成為BTS，還只是普通的練習生。

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▲防彈少年團推出手機養成遊戲《BTS WORLD》，主打有如和成員一對一說話。（圖／網石公司提供）

為了遊戲的精彩和寫實度，防彈少年團成員們拍攝了多達100支情境短片，另外還有專屬的1萬張寫真，遊戲演唱了OST，在娛樂圈以及遊戲界中都可說是一大創舉。或是正是因為如此，原本預計要在2018上半年就推出的《BTS WORLD》，整整晚了一年半才和大家見面。

▲防彈少年團為手機養成遊戲《BTS WORLD》拍攝多達一萬張照片。（圖／翻攝自YouTube）



究竟拍攝的數量有多龐大，或許可以從拍攝時間就可推敲出一二。在先前釋出體驗和成員們視訊通話的活動中，有一幕是J-HOPE和JIMIN坐在一起，桌上還堆著積木。但其實這場景，在2017年5月就曾出現防彈少年團的推特中，換句話說，早在至少兩年前，就已經在為這款遊戲做準備。

▲《BTS WORLD》遊戲畫面場景，其實兩年前就出現在BTS的推特上。（圖／翻攝自推特）

《BTS WORLD》遊戲中會有多項任務，玩家可選擇特定的BTS團員卡片來完成任務，並在遊戲內逐步通關。藉由蒐集和升級卡片，還會開啟更多故事內容。此外，《BTS WORLD》的試玩小遊戲也在官網釋出，可以在遊戲推出前搶先體驗。