理科太太爆夫妻潛規則！　「做這件事」會讓暖男理科先生氣噗噗

記者蕭采薇／台北報導

探討黑科技的科幻影集《黑鏡》（Black Mirror）最新第五季於5日正式上架，人氣Youtuber理科太太和理科先生都是該影集鐵粉，當日下午出席活動力挺。不過夫妻倆追劇習慣不同，讓理科先生常向理科太太抱怨：「為什麼妳先看了？」理科太太笑說，這大概是夫妻和男女朋友間的潛規則。

▲理科太太和理科先生體驗「黑鏡腦波實驗室」。（圖／記者湯興漢攝）

理科太太分享自己最喜愛《黑鏡》第一季的第二集《一千五百萬點》，她尤其寫佩服劇本的安排，例如最後給了開放結局，但主角看似飛黃騰達，「但他還是活在那個框架裡面，即使得到了一片森林，也是假的森林。」理科先生則喜歡第二季特別版《白色聖誕節》，會反思：「有了這樣的科技，我們是要拿來幫人還是傷害人？」

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夫妻雖然喜好不同但仍還會一起追劇，理科太太爆料：「因為有人比較小心眼，（先看的話）他會不高興。」她笑說這有如夫妻和男女朋友間的潛規則，先前《復仇者聯盟4：終局之戰》上映，當時他們在紐西蘭，理科太太刷到「最後一張電影票」，立刻買下並對理科先生說：「我出去一下。」

▲理科太太和理科先生體驗「黑鏡腦波實驗室」。（圖／記者湯興漢攝）

直到理科太太看完回來，才跟理科先生說自己其實去看了《復仇者聯盟》，讓老公大傻眼。理科太太說：「他為了報復我，後來自己先看了《權力遊戲》最終季。」而夫妻共用一個Nextflix帳號，理科先生也曾抱怨：「妳為什麼先看了《怪奇物語》？」才讓理科太太發現原來程式都會紀錄觀看進度，她笑說：「現在都要洗一下紀錄。」

理科太太爆料，理科先生最喜歡省錢，「只要有Coupon（折價券）沒花到，就會非常不開心。」買東西也絕對是非打折品不買。不過母親節時，理科先生特地找了老婆好友的老公，一起去買了名牌包送她，卻不是理科太太喜歡的款式，一度讓理科太太對朋友說：「你老公幹嘛帶他去買這個啊！」

▲理科太太和理科先生感情甜蜜。（圖／記者湯興漢攝）



不過朋友勸說是節儉的理科先生難得買下的奢侈品，讓理科太太最後還是留了下來，並記得要常常使用，她笑說：「如果哪天你們看我穿著睡衣卻背一個名牌包包，就是這位先生送的。」