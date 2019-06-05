直擊／理科太太抱完雷神索爾嘆「夫妻生活堪憂」　先生爆：辦事時會想他

記者蕭采薇／台北報導

探討黑科技的科幻影集《黑鏡》（Black Mirror）最新第五季於5日正式上架，人氣Youtuber理科太太和理科先生當日下午搶先體驗「黑鏡燒爆腦」，藉由腦波分析個人喜好，不過結果卻讓理科太太說出：「婚姻生活堪憂。」

▲理科太太重現「抱雷神索爾的方式」，合照理科先生。（圖／記者湯興漢攝）

理科太太和理科先生透過「黑鏡燒爆腦」裝置體驗，分析出彼此對暴力、浪漫、激情等不同風格的集數喜愛程度。理科太太取向較喜歡浪漫風格，但激情指數最低；理科先生激情指數稍高一點，但浪漫風格趨近為0，這讓理科太太開玩笑表示婚姻生活堪憂，「長期以來可能對我們婚姻沒什麼幫助。」

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▲理科先生浪漫指數不高，讓理科太太開玩笑說「婚姻生活堪憂」。（圖／記者湯興漢攝）

不過理科先生分享保持婚姻甜蜜的秘訣，就是無論太太說什麼，都要回答「對的，親愛的。」、「是的，親愛的。」再度閃爆現場所有人。他也透露，每次看到理科太太都覺得「興奮」，不過當理科先生被問到若是太太被綁架時，會做出什麼舉動，他則表示：「最近看了一本犯罪心理學的書，很想試試看。」讓理科太太急喊：「他根本不關心我的安危！」

▲理科太太和「雷神索爾」克里斯漢斯沃。（圖／理科太太提供）



理科太太日前峇里島見到「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），與對方互抱留下合照。5日被拱用相同POSE環抱理科先生，之後被問：「感覺和雷神索爾有什麼差別？」她開玩笑說：「不要問這種殘忍的問題。」理科先生則說，現在夫妻在「辦事」的時候，會想說：「她是不是在想雷神索爾？」

▲理科太太。（圖／記者湯興漢攝）