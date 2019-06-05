快訊／女神蒼井優爆交往1個月閃電結婚！對象是《男女糾察隊》諧星

記者蕭采薇／綜合報導

33歲日本「女神級」演員蒼井優5日爆閃電結婚！過去曾與包括岡田准一、大森南朋和熟男演員鈴木浩介傳過緋聞，不過最後女神的真命天子，卻爆出是日本搞笑團體南海甜心的成員山里亮太！42歲的山里亮太暱稱為「小山」（山ちゃん），因常現身綜藝節目《男女糾察隊》而被台灣觀眾熟知。

5日凌晨推特有網友傳出一張翻攝報紙頭版的照片，標題寫道「閃婚！四月開始交往 蒼井優跟山ちゃん結婚」，照片迅速在推特流傳開了，在深夜震驚日本網友。隨後更流傳出全版報導，內容寫道，兩人從4月開始交往，1個多月後就閃電結婚，牽起愛的橋樑的邱比特就是曾與蒼井優合作電影《扶桑花女孩》的南海甜心的另一名成員山崎靜代。

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▲「南海甜心」成員山崎靜代（右）是蒼井優與山里亮太（左）的紅娘。（圖／翻攝自日網）

報導內文中寫道，蒼井優因合作《扶桑花女孩》與山崎靜代成為好友，而她其實一直相當尊敬山里亮太，也常常和山崎靜代提起這件事並強調：「真的非常尊敬他。」今年三個人有了餐敘，男女雙方見過面後對彼此都有點意思，於是順利發展成戀愛關係。

▲蒼井優因《扶桑花女孩》認識山崎靜代，透過她牽線認識山里亮太。（圖／劇照）

交往時間雖短，但不難看出兩人是以結婚為前提交往，山里亮太今年曾在一次電視採訪中，提到關於「蒼井」的話題，當時他還表示：「有做出入贅蒼井家的幻想。」透露想冠上妻姓變成「蒼井亮太」。不過由於兩人交往相當保密，也幾乎沒有走漏風聲，因此當媒體得知他們交往甚至結婚的消息時也很震驚。

▲蒼井優曾多次提到很尊敬山里亮太。（圖／翻攝自IG、傳影互動提供）

有趣的是，山里亮太的搭擋山崎靜代曾在廣播中提到蒼井優非常尊敬小山，不過她當時也開玩笑說：「兩個人絕對不可能啦，如果真的發展成戀愛關係，大家請安心，我會盡全力拆散他們。」沒想到卻成了兩人的紅娘。而蒼井優和山里亮太看似風馬牛不相干，但其實兩人都非常喜歡偶像女團，山里亮太是桃色幸運草的鐵粉，蒼井優則喜歡「早安家族」旗下女團ANGERME，興趣其實非常相近。

▲蒼井優結婚消息深夜爆出，讓日本網友非常震驚。（圖／翻攝自推特）

目前此消息僅有翻攝報紙頭版的照片流出，尚未有相關外電網路新聞上線。不過「鄉民的老婆」結婚消息爆出已經震驚日本甚至全亞洲網友。日本網友在推特大喊：「這不是真的！」、「天啊！今天是世界末日吧？」大陸網友也在微博驚訝大呼：「真的沒想過這個組合！」、「我以為蒼井優都喜歡演員。」、「果然美女最後都不會嫁給帥哥。」但也有人說：「女神也會喜歡宅男，覺得充滿希望。」即使在深夜也引起熱烈討論。

▲蒼井優（右）交往1個多月，閃嫁山里亮太（左）。（圖／翻攝自日網）