85歲唐老鴨「雙臂被架起」狂奔急喘　網心疼：真正的趕鴨子上架

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼經典動畫角色唐老鴨陪伴不少人童年成長，而6月9日也是他的85歲生日，各地的迪士尼樂園也紛紛推出紀念活動。但由於遊客眾多，似乎讓唐老鴨也有點吃不消，有網友在上海迪士尼樂園拍到「趕鴨子上架」的一幕，引起熱烈討論。

▲唐老鴨被架起狂奔「趕鴨子上架」。（圖／翻攝自微博視頻／安安的森系人间）

一名網友3日到上海迪士尼遊玩，眼睜睜看著唐老鴨被兩名工作人員架著，一路奔跑後還拍拍胸脯，似乎看起來有點體力過於負荷。網友寫道：「85歲生日的唐老鴨要拍照、要表演、要指揮還要巡遊，真的要發心臟病了！」更指迪士尼是「真的趕鴨子上架」。

請繼續往下閱讀...

▲唐老鴨被架起狂奔，拍拍了胸口緩氣。（圖／翻攝自微博視頻／安安的森系人间）

這個畫面4日在微博引起討論，不過也有人說：「可能是唐老鴨人氣太高，太多人求合照，表演來不及了才需要趕路。」更有人笑稱：「過個生日最忙的是自己。」」、「都要85歲了放過他吧！」逗趣畫面更登上熱門話題。

▲唐老鴨被架起狂奔「趕鴨子上架」。（圖／翻攝自微博視頻／安安的森系人间）



事實上，迪士尼樂園作為「夢幻國度」，始終聲稱園內的卡通人物都是真實存在，而並非真人所扮的「玩偶」。因此絕不會讓遊客看到「衣服脫下」的一幕，就是為了給所有遊客最夢幻的體驗，而不會有被「打回現實」的感覺。

▲唐老鴨被「趕鴨子上架」成為熱門話題。（圖／翻攝自微博／安安的森系人间）

►►►唐老鴨被「趕鴨子上架」影片