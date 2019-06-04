ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

麥克羅斯確定回歸《無照律師》最終季　法庭對決恩師哈維

記者蕭采薇／綜合報導

人氣美劇《無照律師》（Suits）自2011年開播以來累積許多忠實觀眾，更曾被翻拍成韓劇《金裝律師》，並由朴炯植、張東健兩位跨時代男神主演。該劇最終季第九季將於7月在美國播出，4日更傳出好消息，男主角之一的「麥克」將正式回歸演員陣容。

▲▼麥克羅斯（派屈克·J·亞當斯Patrick J. Adams飾演）將回歸美劇《無照律師》（Suits）最終季。（圖／《無照律師》劇照）

▲麥克羅斯將回歸美劇《無照律師》（Suits）最終季。（圖／《無照律師》劇照）

男主角之一的麥克（Mike Ross）原是誤入歧途的大學輟學生，偶然遇見了知名律師事務所的王牌律師哈維（Harvey Specter），雖然沒有相關執照，卻成了對方的助理律師。在第七季中，麥克與瑞秋結婚，並搬到西雅圖展開新生活。而飾演瑞秋的，正是現今英國哈利王子的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）。

請繼續往下閱讀...

▲▼麥克羅斯（派屈克·J·亞當斯Patrick J. Adams飾演）將回歸美劇《無照律師》（Suits）最終季。（圖／《無照律師》劇照）

▲麥克羅斯在第七季與瑞秋（梅根飾演）結婚，並搬到西雅圖。（圖／《無照律師》劇照）

麥克預計將在第九季第五集回歸客串，並與恩師哈維在法庭對決。飾演該角色的派屈克·J·亞當斯（Patrick J. Adams）也證實這項消息，並表示能參與《無照律師》最終篇章非常開心，更以角色痞帥的口吻回應：「期待看到麥克羅斯最後一次會帶給公司什麼樣的麻煩。」

《無照律師》最終季將於7月17日起在美國播出，台灣目前可透過Netflix觀看前七季。

推薦閱讀

85歲唐老鴨「雙臂被架起」狂奔急喘　網心疼：真正的趕鴨子上架

85歲唐老鴨「雙臂被架起」狂奔急喘　網心疼：真正的趕鴨子上架

鄭世雲行程忙翻「放棄名校」退學　經紀公司證實：他無法消化學業

鄭世雲行程忙翻「放棄名校」退學　經紀公司證實：他無法消化學業

IMDB史上評分最高的電視劇　《核爆家園》改編自1986年真實人間慘案

IMDB史上評分最高的電視劇　《核爆家園》改編自1986年真實人間慘案

史嘉蕾喬韓森11歲嫩照曝光　「大眼、瓜子臉都沒變」網讚：從小美到大

史嘉蕾喬韓森11歲嫩照曝光　「大眼、瓜子臉都沒變」網讚：從小美到大

金柱赫女友李宥英IG留下：好想死　愛人驟逝1年半吐真心「還很想他」

金柱赫女友李宥英IG留下：好想死　愛人驟逝1年半吐真心「還很想他」

布蘭妮親筆信曝光　爆：被控制、遭設局被關進精神病院

布蘭妮親筆信曝光　爆：被控制、遭設局被關進精神病院

偷拍普美、申世景私密片私藏　無良工作人員判刑2年「終生不錄用」

偷拍普美、申世景私密片私藏　無良工作人員判刑2年「終生不錄用」

亞莉安娜「喉嚨像針刺」取消演出　身體出狀況原因⋯竟是對XX過敏！

亞莉安娜「喉嚨像針刺」取消演出　身體出狀況原因⋯竟是對XX過敏！

倫敦6萬人合唱「救了BTS那首歌」　JIMIN、柾國台上淚崩⋯哭到唱不下去

倫敦6萬人合唱「救了BTS那首歌」　JIMIN、柾國台上淚崩⋯哭到唱不下去

女神卡卡「滑落2公尺高台」驚險畫面曝光　她愣住一秒⋯敬業繼續唱

女神卡卡「滑落2公尺高台」驚險畫面曝光　她愣住一秒⋯敬業繼續唱

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

無照律師, 金裝律師, 麥克羅斯, Suits, Mike Ross

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 超兇女警蹲下值勤！　激短裙開到腿根「發現興奮亮點」：有股熱熱的
  2. 人妻夏于喬陷愛情蜘蛛網　被問舊愛吳慷仁「尷尬笑了」
  3. 郭彥均與老婆吵架離家　張勛傑「路過」把他拎回自宅
  4. 《寵物當家2》全新角色！哈里遜福特受邀配音：要我裝一隻狗叫嗎？
  5. 賀一航媽媽「忍悲痛微笑離場」　聽見旁人喊加油…堅強5字回應讓人心疼
  6. 「劇本黑名單」背書！《AI終結戰》吸引兩屆奧斯卡影后演出
  7. 坂本龍一來台　音樂人父子檔開心相見歡
  8. 關鍵開幹／欠稅染毒買春 賀一航關74天當副總統
  9. 緋聞情人女神卡卡恢單2月　布萊德利庫柏爆「與女友4年情變！」
  10. 貝克漢不看好布魯克林戀情「撂狠話」　知情人爆內幕：大家都知道他不喜歡她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366