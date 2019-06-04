麥克羅斯確定回歸《無照律師》最終季　法庭對決恩師哈維

記者蕭采薇／綜合報導

人氣美劇《無照律師》（Suits）自2011年開播以來累積許多忠實觀眾，更曾被翻拍成韓劇《金裝律師》，並由朴炯植、張東健兩位跨時代男神主演。該劇最終季第九季將於7月在美國播出，4日更傳出好消息，男主角之一的「麥克」將正式回歸演員陣容。

▲麥克羅斯將回歸美劇《無照律師》（Suits）最終季。（圖／《無照律師》劇照）

男主角之一的麥克（Mike Ross）原是誤入歧途的大學輟學生，偶然遇見了知名律師事務所的王牌律師哈維（Harvey Specter），雖然沒有相關執照，卻成了對方的助理律師。在第七季中，麥克與瑞秋結婚，並搬到西雅圖展開新生活。而飾演瑞秋的，正是現今英國哈利王子的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）。

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▲麥克羅斯在第七季與瑞秋（梅根飾演）結婚，並搬到西雅圖。（圖／《無照律師》劇照）

麥克預計將在第九季第五集回歸客串，並與恩師哈維在法庭對決。飾演該角色的派屈克·J·亞當斯（Patrick J. Adams）也證實這項消息，並表示能參與《無照律師》最終篇章非常開心，更以角色痞帥的口吻回應：「期待看到麥克羅斯最後一次會帶給公司什麼樣的麻煩。」

《無照律師》最終季將於7月17日起在美國播出，台灣目前可透過Netflix觀看前七季。