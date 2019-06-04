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PRISTIN爆「成員集體簽約新公司」重組　林娜榮拚第三次出道

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團PRISTIN有多名成員曾參加選秀節目《Produce 101》第一季，其中林娜榮和周潔瓊兩名成員更曾以限定女團I.O.I出道。但即便拿下不少新人獎，PRISTIN卻在成軍兩年後宣布解散，讓粉絲非常錯愕。不過現在傳出，PRISTIN部分成員將組成新團再次出道。

▲▼ PRISTIN出道2年宣布解散！　「只剩3人續約」粉絲哭慘（圖／翻攝自IG）

▲PRISTIN出道2年宣布解散，只有3成員續約。（圖／翻攝自IG）

據韓媒SPOTVNEWS報導，包括林娜榮等未與原先經紀公司Pledis續約的PRISTIN成員，已經與新公司簽署的專屬合約，將準備「二次出道」。據悉重新組成的女團不僅會有PRISTIN的原成員，還會加入一些新面孔。

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如果部分成員確定將重組女團，那這也將是林娜榮「第三次出道」，相關人士透露：「成員們為了給粉絲們展現出更好的面貌，正在十分認真的練習。」

▲▼ PRISTIN出道2年宣布解散！　「只剩3人續約」粉絲哭慘（圖／翻攝自IG）

▲PRISTIN隊長林娜榮（右三）將第三次出道。（圖／翻攝自IG）

PRISTIN出道以來僅推出2張單曲，官方於上月24日發聲明表示，團體最後決定在2019年5月24日解散，成員僅有潔瓊、金藝媛、成嬿續約，其他人都確定終止合約。不過除了陸籍成員周潔瓊將事業發展重心放在家鄉外，團體也幾乎沒有任何活動，令粉絲心疼。

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