《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

記者蕭采薇／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce X 101》開播以來話題不斷，第四季除了練習生外，也出現不少過去出道過的偶像。其中19歲的練習生李翰潔近來因為被日本網友發現，長得與「國寶級帥哥」吉澤亮超像而爆紅，除了一張明星臉外，李翰潔隨之曝光的身世也引起討論。

▲《Produce X 101》練習生李翰潔近來在社群網站引起討論。（圖／翻攝自Mnet）

李翰潔曾在2017年以樂團IM66出道，但當時未能大紅，後來也參加過選秀節目《The Unit》，但也可惜未能順利出道。當時在節目中，李翰潔無意間說出自己與哥哥相差15歲，當時主持人Rain問道：「是父母比較晚生你嗎？」李翰潔才在非主動提起的狀況下說出自己身世。

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▲《Produce X 101》練習生李翰潔其實7歲前都在孤兒院長大。（圖／翻攝自Mnet官網）

李翰潔坦言，其實自己出生就被父母拋棄，7歲以前都是在孤兒院長大，一直到小學1年級都不知道「親人」是什麼概念。直到現在的媽媽到孤兒院做義工，因緣際會才領養了他。李翰潔說：「很感謝照顧過我的人，所以想更努力去報答。」而他在簡歷提到最幸福的事，就是「有了家人」。

▲日本「國寶級帥哥」吉澤亮。（圖／翻攝自日網）



雖然身世坎坷，但李翰潔不靠著賣慘搏鏡頭和同情，個性樂觀的他反而說：「我不恨拋棄我的父母，因為當時他們一定有什麼苦衷。」而李翰潔在參加《Produce X 101》，意外被日本網友發現與「國寶級帥哥」吉澤亮相似度超高，因此在推特被稱做是「吉澤亮失散的兄弟」而爆紅，也讓過去的這段故事再一次曝光。

▲李翰潔被日本網友指「根本是吉澤亮失散的弟弟」。（圖／翻攝自韓網）