ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

記者蕭采薇／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce X 101》開播以來話題不斷，第四季除了練習生外，也出現不少過去出道過的偶像。其中19歲的練習生李翰潔近來因為被日本網友發現，長得與「國寶級帥哥」吉澤亮超像而爆紅，除了一張明星臉外，李翰潔隨之曝光的身世也引起討論。

▲▼《Produce X 101》練習生李翰潔。（圖／翻攝自Mnet、官網、IG）

▲《Produce X 101》練習生李翰潔近來在社群網站引起討論。（圖／翻攝自Mnet）

李翰潔曾在2017年以樂團IM66出道，但當時未能大紅，後來也參加過選秀節目《The Unit》，但也可惜未能順利出道。當時在節目中，李翰潔無意間說出自己與哥哥相差15歲，當時主持人Rain問道：「是父母比較晚生你嗎？」李翰潔才在非主動提起的狀況下說出自己身世。

請繼續往下閱讀...

▲▼《Produce X 101》練習生李翰潔。（圖／翻攝自Mnet、官網、IG）

▲《Produce X 101》練習生李翰潔其實7歲前都在孤兒院長大。（圖／翻攝自Mnet官網）

李翰潔坦言，其實自己出生就被父母拋棄，7歲以前都是在孤兒院長大，一直到小學1年級都不知道「親人」是什麼概念。直到現在的媽媽到孤兒院做義工，因緣際會才領養了他。李翰潔說：「很感謝照顧過我的人，所以想更努力去報答。」而他在簡歷提到最幸福的事，就是「有了家人」。

▲▼日本「國寶級帥哥」吉澤亮。（圖／翻攝自日網）

▲日本「國寶級帥哥」吉澤亮。（圖／翻攝自日網）

雖然身世坎坷，但李翰潔不靠著賣慘搏鏡頭和同情，個性樂觀的他反而說：「我不恨拋棄我的父母，因為當時他們一定有什麼苦衷。」而李翰潔在參加《Produce X 101》，意外被日本網友發現與「國寶級帥哥」吉澤亮相似度超高，因此在推特被稱做是「吉澤亮失散的兄弟」而爆紅，也讓過去的這段故事再一次曝光。

▲▼《Produce X 101》練習生李翰潔。（圖／翻攝自Mnet、官網、IG）

▲李翰潔被日本網友指「根本是吉澤亮失散的弟弟」。（圖／翻攝自韓網）

推薦閱讀

偷拍普美、申世景私密片私藏　無良工作人員判刑2年「終生不錄用」

偷拍普美、申世景私密片私藏　無良工作人員判刑2年「終生不錄用」

金柱赫女友李宥英IG留下：好想死　愛人驟逝1年半吐真心「還很想他」

金柱赫女友李宥英IG留下：好想死　愛人驟逝1年半吐真心「還很想他」

女神卡卡「滑落2公尺高台」驚險畫面曝光　她愣住一秒⋯敬業繼續唱

女神卡卡「滑落2公尺高台」驚險畫面曝光　她愣住一秒⋯敬業繼續唱

IMDB史上評分最高的電視劇　《核爆家園》改編自1986年真實人間慘案

IMDB史上評分最高的電視劇　《核爆家園》改編自1986年真實人間慘案

PRISTIN爆「成員集體簽約新公司」重組　林娜榮拚第三次出道

PRISTIN爆「成員集體簽約新公司」重組　林娜榮拚第三次出道

麥克羅斯確定回歸《無照律師》最終季　法庭對決恩師哈維

麥克羅斯確定回歸《無照律師》最終季　法庭對決恩師哈維

85歲唐老鴨「雙臂被架起」狂奔急喘　網心疼：真正的趕鴨子上架

85歲唐老鴨「雙臂被架起」狂奔急喘　網心疼：真正的趕鴨子上架

史嘉蕾喬韓森11歲嫩照曝光　「大眼、瓜子臉都沒變」網讚：從小美到大

史嘉蕾喬韓森11歲嫩照曝光　「大眼、瓜子臉都沒變」網讚：從小美到大

布蘭妮親筆信曝光　爆：被控制、遭設局被關進精神病院

布蘭妮親筆信曝光　爆：被控制、遭設局被關進精神病院

倫敦6萬人合唱「救了BTS那首歌」　JIMIN、柾國台上淚崩⋯哭到唱不下去

倫敦6萬人合唱「救了BTS那首歌」　JIMIN、柾國台上淚崩⋯哭到唱不下去

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Produce X 101, 李翰潔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小S玩「鬍渣濾鏡」和老公撞臉！　夫妻對比照一PO出…網歪樓：比較像李㼈
  2. 才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒
  3. 酷寒戰士要剪掉5年長髮？　他脫口「也許會」洩影集劇情
  4. 1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆
  5. 《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅
  6. 特稿／64歲照樣玩很大！　最年輕的「資深藝人」賀一航
  7. 劇迷哭喊不要！王瞳親眼看愛人煥然火化「倒地哭到臉腫」
  8. IU收「韓劇女神」應援餐車！　親PO驚喜認證照…網一看：要瘋了
  9. Eason內褲被吹走　廖慧珍「衝去撿」對路人喊：不要動
  10. 瘋傳「鷹眼是孩子的爸」　謝婷婷女兒生父身分疑曝光！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366