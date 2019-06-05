特／吃飯先打卡？你其實活在社交地獄　《黑鏡》用科技寫下21世紀恐怖寓言

文／蕭采薇

不論是不是美劇迷，或許都聽說過影集《黑鏡》（Black Mirror），要說是這部作品帶著Nextflix打下今日的江山也不為過。有趣的是，這並不是一部「連貫式劇情」的作品，在現有的四季共19集中，每一集都是一個獨立故事，但卻探討個一個核心價值—科技如何改變人性。

▲《黑鏡》第五季請到麥莉「本色」演出。（圖／Netflix提供）

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有句久遠的廣告詞說「科技始終來自於人性」，但若放在現今社會，或許該更進一步說，是「科技最終控制了人性」，黑鏡所探討的就是這樣的議題。在觀看這些由科技而生的災難時，我們卻又不免對劇中場景感到一絲熟悉，如此虛實交錯，科技就如同鉤子般，帶出人性真實的黑暗面。

舉例來說，像是第三季第一集《急轉直下》（Nosedive），靈感就來自於現在所有人都在使用的社交網路。劇情設定每個人都有一個五分制的社群評價，所有人的一舉一動都將受到他人評分，而這分數將直接決定此人的社會地位及能享有的福利甚至權利。

▲《黑鏡》第三季是Netflix原創第一季，推出的第一集就是《急轉直下》。（圖／劇照）

劇中主角蕾西（Lacie）是再普通不過的粉領族，帳號分數4.243分，她出門吃飯都要拍照，美其名記錄生活，實則是用盡方法讓自己生活看似精彩豐富，藉此想要爬到更高分的社交階級。先不說這個設定會令人聯想到中國大陸推行的社會信用系統，光是藉著社群建構生活，以及任何雞毛蒜皮小事都隨時可能會被PO爆系社團公審，這些不就是現代社會的縮影嗎？

最後蕾西因為一連串的社交失誤，徹底「分數破產」，最後被關進了監獄。然而諷刺的是，逃離了這場打分數遊戲，她才發現社交虛幻世界彷彿才是真的的牢籠，離開後才獲得精神的解放，更在最後有如人生第一次對人說出真心話。

▲《急轉直下》的故事靈感是現代人每天都使用的社交網站。（圖／劇照）

《黑鏡》所抓住的，就是這樣虛虛實實，帶些科幻卻又彷彿真實的在我們生活中出現的故事。或許這麼說更貼切吧，整部作品，其實就是一部21世紀的現代恐怖寓言故事，叫人越看越無法自拔。《黑鏡》最新第五季將推出3集，更進一步採取互動式劇情，即將在5日正式上線。

●作者蕭采薇，《ETtoday星光雲》娛樂中心國際組記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net