女神卡卡「滑落2公尺高台」驚險畫面曝光　她愣住一秒⋯敬業繼續唱

記者蕭采薇／綜合報導

西洋歌壇天后女神卡卡（Lady Gaga）去年憑藉電影《一個巨星的誕生》的主題曲《Shallow》（擱淺）再度受到矚目，接連獲得金球獎、英國電影學院獎、葛萊美獎和奧斯卡的肯定。唱了一陣子爵士歌曲，她近來在美國「賭城」拉斯維加斯開唱，卻險些發生從巨型機械道具滑落的意外。

▲女神卡卡（Lady Gaga）在拉斯維加斯開唱。（圖／CFP）

女神卡卡重回唱跳女王本色，近來在美國「賭城」拉斯維加斯駐點開唱時，卻在觀眾面前發現驚險場面。女神卡卡當晚在巨型機械道具上唱經典歌曲《Judas》時，原先動作是帥氣的翻身，但她突然重心不穩，直接從高約2公尺的滑落。

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▲女神卡卡拉斯維加斯開唱，驚險從2公尺高的道具舞台摔下。（圖／CFP）

不過也幸虧兩名舞者反應靈敏，即時接住了女神卡卡，她也展現臨危不亂的本事，僅遲疑了一秒就繼續演唱，完全沒有慌張的反應。這段影片也迅速在網路上瘋傳，有人稱讚女神卡卡敬業，也有人笑說：「她可能還是覺得唱爵士樂比較輕鬆。」

▲女神卡卡拉斯維加斯開唱，驚險從2公尺高的道具舞台摔下。（圖／CFP）

►►►女神卡卡「滑落2公尺」驚險影片

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