KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

記者張筱涵／綜合報導

韓女星知英最開始以KARA成員正式出道，2014年前往倫敦上演技和語言課程且正式退團，簽約日本經紀公司Sweet Power後都在日本拍戲，近日釋出《力士！助平》（暫譯，《どすこい！すけひら》）劇照後讓人相當驚訝，因為他的身型直接大了3倍！

▲知英曾是KARA的一員。（圖／翻攝自知英IG）

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知英最近都在拍攝新戲《力士！助平》，30日公開了相關劇照後讓人震驚不已，從原本49公斤的勻稱身材變成體重破百的學生妹，為了這個裝扮每次都要花費3小時的化妝時間，定裝結果連她本人都說要認不出自己了，有一人分飾兩角的感覺。

▲知英《力士！助平》定裝照。（圖／翻攝自ORICON NEWS推特、映畫.com）

事實上，知英在以KARA活動期間在2011年就參與日劇《URAKARA》、《戀愛之家》擔任女主角，2014年退出KARA後在日本戲劇圈也有穩定發展，擁有《靈異教師神眉》、《彼岸花～女子犯罪檔案～》、《黑色孤兒～七個基因～》等代表作，甚至還躍上大銀幕當女主角拍攝《Reon》，對演戲很有熱情的她過去就曾挑戰男裝，這次又挑戰體重破百的女學生叫人十分期待。

▼知英曾是超人氣女團KARA的一員。（影片／取自DSP Kara YouTube，如遭刪除請見諒）