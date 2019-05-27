金荷娜產後復出滿口媽媽經　「老公」羞認腰力好：每天早上一定做

記者蕭采薇／綜合報導

由愛情劇女王金荷娜與型男甘宇成主演的新戲《風在吹》即將上映，女主角金荷娜產後復出，身材依舊完美，並大方分享媽媽經，男主角甘宇成笑談腰力很好的秘訣，讓現場記者們莞爾。

▲（左起）金荷娜、甘宇成搭擋演出新戲《風在吹》。（圖／friDay影音提供）

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新劇《風在吹》27日舉辦記者會，該劇講述一個因罹患阿茲海默症而決意與妻子離婚的男人，與一個為了得到孩子而下定決心離婚的女人，兩人在六年後再次重逢熱戀。甘宇成在劇中飾演權道勳一角，原與妻子感情融洽卻在罹患阿茲海默症後為了守護對方而決定離婚。甘宇成搞笑表示由於自己也已很久沒去醫院做檢查了，因此也不曉得現實中的自己是否也有失憶症的初期症狀。

▲（左起）金荷娜、甘宇成新戲《風在吹》記者會。（圖／friDay影音提供）

金荷娜飾演道勳的妻子李秀珍，婚後努力想要孩子卻與丈夫的想法有所分歧，最後決心離婚。金荷娜對此巧妙地表示，由於每段愛情、每個人的情況都有所不同，因此當自己在投入這個角色之後，也覺得會做出離婚的選擇是很正常的。

▲金荷娜產後復出，卻在《風在吹》飾演失婚女子。（圖／friDay影音提供）



甘宇成於劇中有一幕是在海邊抱著金荷娜拍婚紗照，劇照一曝光之後被網友盛讚「腰力」非常好。在現場被問及此事時，甘宇成雖有些不好意思，但笑稱：「因為自己年紀大了，不多多鍛鍊保養不行」，並大方分享自己在體態與體力上的保養秘訣，就是每天早上一定都會做伸展操及棒式運動，還特別再次強調是「每天早上一定會做」，展現出他敬業且認真的一面。

▲甘宇成（右）抱起金荷娜，被讚腰力好。（圖／friDay影音提供）

金荷娜表示當初先聽到甘宇成確定演出的時候讓她相當興奮，對於自己產後復出作品的搭檔對象是甘宇成感到相當安心。而正式開拍之後在對戲的過程中也不時和甘宇成聊了很多，讓金荷娜發現對方細心的一面。

▲甘宇成在新戲《風在吹》飾演阿茲海默症患者。（圖／friDay影音提供）



金荷娜因結婚生女之故，暌違三年才再次重返戲劇圈，但身材依舊保持得相當纖細，她笑著表示從去年升格為人母至今，其實生活上並沒有什麼太大的改變，當個新手媽媽就如同她的作品一樣依舊上手稱職，她也感性表示重回戲劇圈的感想是：「不管生活上有怎樣的變化，我都會繼續依照我的原則來選擇作品的。」《風在吹》由friDay影音5月28日起，每周二、三上午10點獨家跟播。