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獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

記者吳孟庭、陳姿君／專訪

在台灣發展的韓國藝人宋讚養，日前自白遭到李姓前經紀人欺騙拍下不堪照片與影片，目前走入司法程序，而李被收押2個月後，在月初已認罪並以5萬元交保。其實去年李就主動與《ETtoday星光雲》聯絡，並要爆宋讚養的料，還自稱是南韓三大經紀公司YG娛樂在台灣唯一員工。他說自己是韓國混血，不過，當記者用韓文詢問他「밥 먹었어요（吃飯了嗎）」，他完全無動於衷，沒有反應。

▲獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工。（圖／翻攝自IG）

▲李姓經紀人與宋讚養陷入官司糾紛。（圖／翻攝自IG）

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由於爆料內容事關重大，記者提及需要錄音，但他拒絕了，他強調：「因為我代表公司，（錄音）需要公司同意，公司不是我的，我只是受雇員。」並說這個YG相關企業在台灣沒設點、沒公司，「公司其他人是韓國那邊，是YG的相關企業，名字叫做『GTY』，是韓國公司，因為一個理事是兩邊的股東。」

李還說，「YG所有的歌手、影星來台灣辦活動的話，像BIGBANG來台也是，是由我們跟售票系統聯繫。」而且聲稱宋讚養是這間公司唯一的台灣藝人，發生這些事情之後，「我們公司決定拋棄他了」。

▲快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片。（圖／翻攝自宋讚養IG）

▲宋讚養曾經頻繁出現在電視台，但卻突然消失，並傳出與電視台鬧翻。（圖／翻攝自宋讚養IG）

在去年李男的爆料之中，主要是拿出勞動部發函，他表示宋以當初經營台中一餐廳時取得的居留證，多次違法進行演藝活動，直到被人檢舉非法工作後才爆出來，因此被勞動部罰錢之外，也勒令他14天內必須出境，3年內不能回來。

李姓經紀人聲稱宋讚養以「半欺騙」的方式，騙了上節目的電視台等公司，「負責人可能很忙，都沒有去看，也因為宋讚養有保證說這個（居留證）可以，所以造成許多電視台誤信。」他當下隨口就唸出對方違法的勞動法條，對法律倒背如流。

不過問他為何宋讚養的工作證被人檢舉？他先是說：「呃.....就我所知，我是聽他講...這個我不確定，是OO，是同節目來自新加坡的型男。而且宋讚養還自己檢舉自己，去賺那個檢舉獎金，因為那時候他沒有打算要繼續在台灣，那個是我們還沒簽約的時候，那個單位欠他7、8萬的錢。」

問李姓經紀人，為何新加坡型男要檢舉宋讚養，難道有什麼深仇大恨？他又說，「在LINE的口氣（宋）是確認是OO檢舉他，這個對話截圖都有給節目組，但工作人員說他們兩個沒有過節。我懷疑他（宋）有妄想症啦！」疑似又推翻了是被他人檢舉的說法。

對上述經紀人的說法，《ETtoday星光雲》今（30日）晚致電宋讚養，他聽完不禁啜泣，憤怒到聲音顫抖表示，「沒有一件事情是真的、沒有一句話是真的！」他表示當初自己得罪電視台，就是因為李男不斷洗腦，「我只要在節目說什麼，他就說電視台跟節目裡面的型男都在我背後罵我髒話，還說勞動部上面檢舉的人，寫的就是OO的公司，所以我當下就認定是OO檢舉我的。」

宋因此跟許多電視台關係決裂，但宋表示其實當時電視台是有想要一起解決工作證的問題，「現在想想是他想要挑撥，不希望我跟電視台聯手，所以才不斷地說電視台工作人員與節目型男的壞話。」

▲快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片。（圖／翻攝自YouTube／HimmTV）

▲宋讚養日前公開被經紀人強拍不雅照與影片。（圖／翻攝自YouTube／HimmTV）

李男另外在專訪中，還表示自己對宋非常好，「怕他吃不飽、怕他沒錢花、怕他身上沒錢，花在他身上有紀錄的是5萬多塊，沒紀錄15到20萬，我住在信義區吳興街，他在西門町，還去送消夜，就私交來講（宋欺騙他）我很受創。」2017年8月開始雙方簽約，李男稱非法工作是發生在他們合作之前，之後都沒工作證上的問題，說自己真心換絕情。

李：「都是我付他的生活費，一個月他才賺12000元，又被前公司解聘，但西門町租屋一個月就要12000、13000，我覺得他很可憐、他被欺負，我現在想起來很好笑，幫助他6個月，開銷、要去的地方都是我帶他去，我對他掏心掏肺，他對我狼心狗肺。」

李姓經紀人表示和宋讚養撕破臉，並想主動向媒體爆料，是因為宋欺騙他太多事情，導致要合作的案子都不能進行，損失慘重。至於對於宋讚養的私密照片與影片，李姓經紀人則稱是宋自己拍的，他借用宋的電腦才看到。但問為什麼要把檔案複製下來拿在手裡，李的說法是：「因為我希望有一天用這個來逼他回正途」。

▲宋讚養被騙專訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲宋讚養聽到經紀人的說法，聲音顫抖啜泣。（圖／記者謝婷婷攝）

宋讚養對上述回應，「（李男）他的確是常常請我吃飯，因為他常說反正自己有錢，這些都是小錢，我想說他身為哥哥，就謝謝他的照顧，可是後來才知道他拿的錢都是從我親朋好友得來了。」對於私密照片與影片，宋也表示是因為李以各種假帳號恐嚇，並洗腦讓宋非常信任他，在害怕的情況之下只能拍給對方。「拍完我交給他USB，自己的那份就刪掉，把USB也敲碎，根本不想要回憶這些。」

現在宋讚養透過法扶對他進行告訴，李男目前涉嫌一面以公布裸照要脅宋聽命行事，不可以脫離經紀關係，一面打著宋的韓國藝人名號在外騙錢，最後又偷偷檢舉宋涉嫌在台非法打工。

台北地檢署指揮警方搜索並帶回李男，依詐欺、恐嚇等罪向法院聲押禁見獲准。據了解，檢警搜在李男住處，除了搜出宋的照片外，還發現其他人的裸照，不過初步清查，幾乎都是網路上抓取的檔案，由於後續傳喚的證人指證歷歷，李男坦承犯行後，向法院聲請停止羈押，法官裁定李男5萬交保候傳，檢警後續將加快偵辦腳步，清查確認是否有其他人受害。

延伸閱讀►宋讚養來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

延伸閱讀►獨家專訪／宋讚養被騙「拍不雅影片」：我不能變一具屍體...講爸媽淚崩

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