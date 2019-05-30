涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘自己責任重大

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的YG娛樂，從年初勝利醜聞到現在社長梁鉉錫（楊賢碩）也涉嫌性招待，一連串的事件鬧得沸沸揚揚。梁鉉錫30日對社內員工祭出內部信件，強調：「我時時刻刻都沒忘記自己身上的責任有多重大。」

▲梁鉉錫近日捲入性招待風波。（圖／CFP）

梁鉉錫近來捲入性招待風波，更牽扯出「世界級韓星」PSY也現身酒席，再度引起譁然。不過據韓媒報導，梁鉉錫30日發出公司內部信件，似乎是想凝聚和再次整頓員工信心和士氣。

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梁鉉錫在信件中，先針對近日引發爭議一事道歉，但也強調媒體所報導的「性招待」一事絕非事實，他表示：「我絕對沒有做過讓YG娛樂蒙羞的非法行為，相信不久後事實真相就能水落石出。」梁鉉錫也強調，一個月前YG娛樂剛剛進行大規格改組，他身為總製作人，今後會專注於內容相關業務，「我時時刻刻都沒忘記自己身上的責任有多重大。」

▲梁鉉錫近日捲入性招待風波。（圖／CFP）

梁鉉錫近日被爆在2014年7月與出席的性招待酒席，且有一名「YG世界級韓星」同行。被影射的歌手PSY於29日在IG公開回應此事，承認和報導中所提到的Jho Low曾是朋友，「他們在亞洲行程中訪問韓國時邀請我們，我和梁鉉錫哥應邀出席活動，和其他被邀請的人一起吃飯喝酒，之後我和梁鉉錫哥就先行離開了。」承認了報導中所指的「世界級韓星」就是他沒錯。

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