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快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團Super Junior出道近14年，在海內外都累積大批粉絲且人氣歷久不衰，被稱做是「韓流的帝王」。儘管人人都知道Super Junior成員前後共有13人，不過老粉們也知道，其實在正式出道前，還有個相當有名的預備成員姜俊英。31日凌晨姜俊英在個人微博：「我想死」、「我不想醒來」等留言後消失，讓粉絲相當著急。

▲▼Super Junior前預備成員姜俊英爆輕生，發文告別：我想休息了。（圖／翻攝自微博、IG、韓網）

▲姜俊英（左）曾是Super Junior前預備成員，和韓庚（右）感情非常好。（圖／翻攝自韓網）

姜俊英原先是相當出名的SM娛樂練習生，更曾是Super Junior預備成員，有傳言他在出道前兩週因個性直接得罪公司高層，最後直接從出道名單消失。儘管最後未和Super Junior一起出道，但他和成員們感情不錯，尤其和Super Junior前中國籍成員韓庚一直有聯絡，對於E.L.F.（粉絲名稱）來說並不陌生。

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▲▼Super Junior前預備成員姜俊英爆輕生，發文告別：我想休息了。（圖／翻攝自微博、IG、韓網）

▲姜俊英雖然沒有跟Super Junior一起出道，但老粉們也都認識他。（圖／翻攝自IG）

姜俊英未出道後，接著便離開了SM娛樂，並未成為出道成為一名藝人，但至今還是有許多粉絲關心他。他31日在在個人微博突然留下許多負面文字，先是寫道：「我想死，我不想醒來，我對不起每一個人，這太難了，再見。」

▲▼Super Junior前預備成員姜俊英爆輕生，發文告別：我想休息了。（圖／翻攝自微博、IG、韓網）

▲姜俊英發文告別粉絲。（圖／翻攝自微博）

過了半小時後，姜俊英更直接留下：「當我們再次見面時，我希望會是好日子。謝謝、對不起，還有我愛你，我想休息了。2019.05.31 俊英」宛如告別的文字讓粉絲非常擔心。隨後姜俊英也清空了自己的微博，粉絲們更緊急發動，希望有人在韓國的人可以幫忙報警，正在動員搶救中。

▲▼Super Junior前預備成員姜俊英爆輕生，發文告別：我想休息了。（圖／翻攝自微博、IG、韓網）

▲姜俊英發文告別粉絲。（圖／翻攝自微博）

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Super Junior, 姜俊英, 韓庚

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