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太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

記者韓景樺／綜合報導

南韓女團「少女時代」成員蒂芬妮（Tiffany）和前東家SM娛樂約滿後選擇不續約，以「Tiffany Young」的歌手身分在美國出道，並發行《Lips On Lips》、《Born Again》等多張單曲。她的單飛，並未影響少女時代的姐妹情，28日她更分享先前回首爾和少時成員們合體的影片，熱絡互動讓「SONE」看了超感動。

▲▼蒂芬妮近日在個人YouTube更新了和少時成員們相聚的影片。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

▲蒂芬妮近日在個人YouTube更新影片，「太蒂徐」3人難得同框。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

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影片開頭蒂芬妮開心地和粉絲問好，透露自己結束了美國的《Lips On Lips》Showcase，為了和韓國粉絲相見而回到首爾。當時適逢秀英主演的電影《盡頭的回憶》辦試映會，為了力挺好姐妹，日程繁忙的蒂芬妮也特地出席。

▲▼蒂芬妮近日在個人YouTube更新了和少時成員們相聚的影片。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

▲太妍開心對鏡頭打招呼。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

剛到化妝間就見到隊長太妍和老么徐玄，難得重組的「太蒂徐（TTS）」，也被蒂芬妮cue出來向鏡頭打招呼。3人久違排排站，但還沒上眼妝的太妍認真端詳鏡頭裡的自己，突然大驚失色，崩潰地直說站在蒂芬妮旁邊看起來眼睛太小，同框不到10秒就從畫面中消失，徒留大笑的蒂芬妮和為太妍逃離現場的舉動認真解釋的徐玄。

▲▼蒂芬妮近日在個人YouTube更新了和少時成員們相聚的影片。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

▲▼蒂芬妮近日在個人YouTube更新了和少時成員們相聚的影片。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

▲太妍覺得站在蒂芬妮身邊眼睛太小，直接落跑。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

而到了試映會現場，3人也和秀英、孝淵、俞利大合體，許久沒有重聚的成員們看來互動依舊熱絡，不時對著鏡頭揮手、送上飛吻。而看到姐妹們為了支持自己的作品現身力挺，秀英也難掩感動，事後也不忘在IG發文認證，大呼少女時代最棒！

▲▼蒂芬妮近日在個人YouTube更新了和少時成員們相聚的影片。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

▲▼蒂芬妮近日在個人YouTube更新了和少時成員們相聚的影片。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

▲少時成員們為了力挺秀英主演的新電影而相聚。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

影片曝光後，不少網友都說十分想念太蒂徐，更說看到太蒂徐同框的一瞬間差點要哭出來，認為無論如何少女時代都是永遠不朽的傳奇。

▲▼蒂芬妮近日在個人YouTube更新了和少時成員們相聚的影片。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

▲秀英事後也在IG更新大合照。（圖／翻攝自YouTube／Tiffany Young）

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少女時代, 蒂芬妮, Tiffany Young, 徐玄, 秀英, 俞利, 孝淵, 太妍

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