YG人士爆「梁鉉錫叫小姐是事實」！　迴避性招待：關係是彼此自然發生

記者李湘文／綜合報導

南韓「YG娛樂」社長梁鉉錫（楊賢碩）捲入性招待疑雲，雖然本人澄清「不是真的」，只是受到邀請參加、並沒有參與性招待，但還是引發社會譁然。一名YG人員向媒體透露，當時梁鉉錫確實有叫小姐到場，然而如果有誰發生性關係，「那是彼此自然而然發生的事。」

▲梁鉉錫捲入性招待疑雲。（圖／視覺中國CFP）

據《KBS》報導，一名YG人士爆料酒席情況：「當時梁社長叫來歡場小姐是事實。」而且並不是只從一個地方叫人，而是從好幾個不同場所叫來。不過，對於外界質疑進行性招待，該人士予以否認：「如果真的有發生性關係，那是彼此自然而然發生的事。」

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▲YG人士爆「梁鉉錫叫小姐是事實」。（圖／翻攝自KBS）

韓媒日前爆出YG性招待疑雲，指稱梁鉉錫和旗下「世界級歌手」在2014年進行性招待，為了「照顧」來自泰國和馬來西亞的富豪，包下首爾江南的高級韓食餐廳，並叫來25名女性陪同助興。

不過，梁鉉錫否認爆料：「全都不是真的，的確有收到朋友的邀請出席，但完全沒有參與或執行任何形式的性招待。」歌手PSY則是在29日發出聲明，承認跟其中一位富豪是好友，當時因為對方來韓國、向他們發出邀請，便和梁鉉錫一起去吃飯喝酒，之後先行離開，「當時以為是只有遠道而來的朋友的場合，很抱歉這次的事讓大家操心了。」